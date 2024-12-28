台中離奇車禍 機車相撞...2分鐘後賓士GLC直接輾過

台中市北屯區昨晚發生一起離奇車禍，2名機車駕駛在路口碰撞雙雙摔車，機車也橫躺馬路上，雙方各自確認傷勢、聯絡處理過程，2分鐘後1輛要價破百萬的賓士GLC系列休旅車轉彎疑被擋住視線，直接輾過路中央機車，目擊民眾看傻眼。

台中第五分局昨晚6點多獲報，旱溪西路與169巷口有車禍，經查陳姓騎士經路口要右轉，與直行的范姓騎士擦撞，2人雙雙倒地，陳的機車橫躺路中央，范的車則滑到路邊。

當下2人立即起身，各自確認傷勢、車況，也拿手機聯絡準備處理車禍，由於陳男的黑色機車倒在路口中間，時隔約2分鐘後，洪姓女子駕駛1輛賓士車要右轉，疑視線被擋住，駕駛又未注意前方有車禍，才剛一轉彎就碾到倒地的機車。