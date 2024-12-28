快訊

趙露思病倒停工「驚傳罹神經系統疾病？」 網曝她就醫癱軟憔悴畫面

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉：當事學生已深刻反省

姐姐投資買房遭詐急催弟匯款解鎖 詐團自創這一局破功

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

家住高雄的李姓男子日前接獲住中壢姐姐來電，指稱投資買賣房屋需借款繳增值稅，因姐弟感情好，李先匯10餘萬元，後姐姐又稱，辦代書致帳戶遭鎖，需匯13.5萬至「銀監局」才可解鎖，李到銀行匯款時，因詐團自創名詞遭行員和警方戳破，成功阻詐。

警方調查，64歲李姓男子家住高市三民區，和遠住中壢的大3歲的姐姐感情甚篤，李女落入投資買房詐騙陷阱，匯款投資後帳號遭鎖定，因手頭沒錢，在詐團慫恿下，轉而向弟弟李男借款。

李男日前接獲姐姐來電，指她因投資買賣房屋需要借用款項繳納增值稅，由於和姐姐感情好，義不容辭已先匯款10餘萬元讓姐姐救急，沒多久，姐姐又來電，稱代書幫忙處理房屋事宜時，帳戶不小心被鎖定，需匯13萬5000元才能解除帳戶退款。

李男聽信姐姐說詞，26日下午3點多前往三民區大昌路玉山銀行匯款，行員詢問李稱因姊姊買賣房屋帳戶遭鎖，需匯款至「銀監局」解鎖才能退款，行員驚覺有異，通報警方到場協助。

鼎金派出所巡佐張聖佳、警員蘇庭儀至銀行，研判李男姐姐已落入詐團陷阱，才轉而遊說李男匯款想拿回遭詐騙款項，警方向李男解說台灣未設「銀監局」的金融單位，是「詐騙集團監管中心」，行員也在旁確認，後李男相信姐姐遭詐騙，打消匯款，並勸姐姐向當地警方報案。

高雄李姓男子的姐姐因投資買房遭詐，找李男救急，李26日至銀行匯13萬要至「銀監局」時，遭行員和警方戳破是詐騙手法，成功阻詐。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子的姐姐因投資買房遭詐，找李男救急，李26日至銀行匯13萬要至「銀監局」時，遭行員和警方戳破是詐騙手法，成功阻詐。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子的姐姐因投資買房遭詐，找李男救急，李26日至銀行匯13萬要至「銀監局」時，遭行員和警方戳破是詐騙手法，成功阻詐。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男子的姐姐因投資買房遭詐，找李男救急，李26日至銀行匯13萬要至「銀監局」時，遭行員和警方戳破是詐騙手法，成功阻詐。記者石秀華／翻攝

房屋 詐騙集團

延伸閱讀

影／當街點百萬現鈔引人注目 警鷹眼識破逮詐團車手

台中男提供帳戶供詐團使用 被判賠被害人1785萬元

台中12月詐騙1960件全國第2高 市民單月遭狠詐12.6億

「雞排妹」律師陳克譽涉當詐團軍師 盯場指示不能供出上游遭起訴

相關新聞

姐姐投資買房遭詐急催弟匯款解鎖 詐團自創這一局破功

家住高雄的李姓男子日前接獲住中壢姐姐來電，指稱投資買賣房屋需借款繳增值稅，因姐弟感情好，李先匯10餘萬元，後姐姐又稱，辦...

強烈冷氣團來襲 分局長送禦寒手套 樹林員警手暖心也暖

強烈冷氣團來襲，周日清晨達到最冷，天氣冷颼颼，新北市樹林警分局長林國民送禦寒手套，讓樹林基層值勤員警手暖心更暖。

台中勒頸意外！草莓園老闆「衣遭馬達捲入」 臉發紫命危送醫

台中市霧峰區今天傍晚發生勒頸工安意外，45歲莊姓草莓園老闆操作機具時，衣服被馬達捲入勒住脖子，直到臉部發紫、失去呼吸心跳...

影／砰！汽車失控撞公車亭嚇壞10多人 幸防撞桿擋下保命

基隆市安樂路二段安樂行政大樓今晚近6時，一輛自小客失控往公車候車亭撞去，「砰」的一聲巨響，速度相當快，幸好被防撞桿擋下，...

「地面師」新型詐騙猖狂 分局長上陣分析避免上當

詐騙集團新招出擊，騙得民眾防不勝防，為了讓民眾能更加了解新型詐欺手法「地面師」，桃園市龍潭警分局長鄭文銘親自錄製宣導內容...

影／彰化二女被車撞斷腿 無良駕駛肇逃警方查緝中

彰化縣彰化市一名17歲少女因打工手扭傷，12月19日晚間騎機車要去就診時，卻在彰南路遭一輛轎車撞上，轎車卻倒退擼後就肇逃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。