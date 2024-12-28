姐姐投資買房遭詐急催弟匯款解鎖 詐團自創這一局破功
家住高雄的李姓男子日前接獲住中壢姐姐來電，指稱投資買賣房屋需借款繳增值稅，因姐弟感情好，李先匯10餘萬元，後姐姐又稱，辦代書致帳戶遭鎖，需匯13.5萬至「銀監局」才可解鎖，李到銀行匯款時，因詐團自創名詞遭行員和警方戳破，成功阻詐。
警方調查，64歲李姓男子家住高市三民區，和遠住中壢的大3歲的姐姐感情甚篤，李女落入投資買房詐騙陷阱，匯款投資後帳號遭鎖定，因手頭沒錢，在詐團慫恿下，轉而向弟弟李男借款。
李男日前接獲姐姐來電，指她因投資買賣房屋需要借用款項繳納增值稅，由於和姐姐感情好，義不容辭已先匯款10餘萬元讓姐姐救急，沒多久，姐姐又來電，稱代書幫忙處理房屋事宜時，帳戶不小心被鎖定，需匯13萬5000元才能解除帳戶退款。
李男聽信姐姐說詞，26日下午3點多前往三民區大昌路玉山銀行匯款，行員詢問李稱因姊姊買賣房屋帳戶遭鎖，需匯款至「銀監局」解鎖才能退款，行員驚覺有異，通報警方到場協助。
鼎金派出所巡佐張聖佳、警員蘇庭儀至銀行，研判李男姐姐已落入詐團陷阱，才轉而遊說李男匯款想拿回遭詐騙款項，警方向李男解說台灣未設「銀監局」的金融單位，是「詐騙集團監管中心」，行員也在旁確認，後李男相信姐姐遭詐騙，打消匯款，並勸姐姐向當地警方報案。
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