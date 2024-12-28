強烈冷氣團來襲 分局長送禦寒手套 樹林員警手暖心也暖

強烈冷氣團來襲，周日清晨達到最冷，天氣冷颼颼，新北市樹林警分局長林國民送禦寒手套，讓樹林基層值勤員警手暖心更暖。

入冬後首波強烈冷氣團於周末報到，周日清晨達到10度以下最冷氣溫，這波冷颼颼的氣溫，對24小時在外執勤員警，更加辛勞。樹林警分局轄區有河濱、山區，因地形地勢因素，氣溫更明顯偏低，分局長林國民有感基層員警在低溫執勤辛勞，在慰勤或集會場合，都一再提醒同仁要注意保暖、維護健康，主動關懷員警個人保暖措施及注意健康狀況，林國民特地訂購保暖、防滑及舒適性具防潑水材質的「禦寒手套」致送同仁，不僅增加手部保暖，也讓行車執勤更安全。