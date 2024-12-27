影／砰！汽車失控撞公車亭嚇壞10多人 幸防撞桿擋下保命
基隆市安樂路二段安樂行政大樓今晚近6時，一輛自小客失控往公車候車亭撞去，「砰」的一聲巨響，速度相當快，幸好被防撞桿擋下，十多乘客飽受驚嚇，差點撞上2人，一人摔倒輕微擦傷，另一人緊急跳開，乘客說「還好有防撞桿保命，嚇死人了」。
「嚇死人了，車子就直直要撞進公車候車站，還好有防撞桿擋下。」一名女乘客說，她差點被車撞到，腳都瘀青，與車相距不到2公尺，心臟都快嚇出來。只見自小客輪胎都被撞破，車子撞凹一個大洞，可見撞擊力道之大。
80多歲的自小客車駕駛並沒有受傷，他說，車子失控撞上公車候車亭的防撞桿，他也不知為何會撞上。
警方調查，安樂行政大樓今晚5點多，一輛自小客失控撞上公車候車亭前的防撞桿，差一點就撞上2名等公車民眾，造成一人輕微擦傷，另一人跳開，當時公車候車亭內約有十多人在等公車，都被巨大的撞擊聲嚇到，警方到場處理車禍事故。另外一輛等紅綠燈的百萬自小客也遭到波及，警方已採證調查。
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