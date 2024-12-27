「地面師」新型詐騙猖狂 分局長上陣分析避免上當

詐騙集團新招出擊，騙得民眾防不勝防，為了讓民眾能更加了解新型詐欺手法「地面師」，桃園市龍潭警分局長鄭文銘親自錄製宣導內容，委託佳音聯播網協助播放，期許聽眾們透過「識詐」進而「防詐」。

自警政署啟用打詐儀表板統計以來，「假投資」詐騙一直是案件數及受騙金額最高的詐欺手法，近期詐騙集團出新招，結合了代書、律師、銀行人員等專業人員組成了「地面師」集團。「地面師」一詞從日本而來，用來冒充不動產所有者，並偽造身分文件、不動產權狀詐騙，或利用「地面師」讓民眾在已無現金可騙時，誆稱協助民眾貸款或房屋設定抵押，除中間收取高額價差及服務費外，繼續使用投資的話術騙取民眾錢財，導致民眾不但沒了存款，還要負擔債務。

提醒民眾要確認賣方身份的真實性，可以向地政事務所或不動產仲介業者查詢房屋所有權的登記資料，核實賣方是否為真正的屋主；不要急於簽訂買賣合約，仔細閱讀合約條款，並向專業律師或不動產經紀人諮詢，確保合約內容無異常；避免提供個人資訊：在未確認對方身份前，不要輕易提供個人資料及房屋所有權證明，以防被不法分子利用。

並了解當地房地產市場的實際行情，避免被虛假資訊誤導。可以通過多家房地產經紀公司或公開市場資料來核實房價；遇到涉及大筆資金的交易，要保持警惕。任何看似「便宜」或「快速」的交易，背後可能隱藏風險；在進行房地產交易前，最好諮詢專業的不動產經紀人或律師，確保交易的合法性及安全性。他們能提供專業意見，幫助識別潛在風險。