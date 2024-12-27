影／彰化二女被車撞斷腿 無良駕駛肇逃警方查緝中

彰化縣彰化市一名17歲少女因打工手扭傷，12月19日晚間騎機車要去就診時，卻在彰南路遭一輛轎車撞上，轎車卻倒退擼後就肇逃，造成少女和親友李女二人骨折受傷，少女與家人希望肇逃者出來面對，警方已比對資料查緝中。

少女是中低收入戶，為幫忙家計去打工，最近因扭傷手，12月19日晚間8點多父母請朋友李女載少女去看醫生，但因李女也感冒頭昏，由少女騎車，兩人騎車行經彰化市彰南路3段與台74線快速道路口時，一輛轎車要從彰南路右轉，卻撞上直行的少女機車，轎車駕駛沒下車，反而倒退擼再轉進台74線快速道加速逃逸。

少女與被載的李女二人的腳都骨折，少女臉部也縫了好幾針，報警處理後，警方調閱路口監視器，並有目擊者提供當時的撞擊影音，警方表示已鎖定相關車牌查緝中。