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高雄興達港漁船失火「8船員驚險逃出」 濃密黑煙嚇壞人

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上煙霧瀰漫，海巡署人員在監視系統發現後，第一時間趕至現場將8名船員（2台籍、6外籍）引導至安全場域外，疏散周邊併靠的其它漁船，避免火勢擴大延燒，所幸並未造成人員傷亡。

根據現場影片顯示，當時漁船幾乎已全數燒盡，大量濃煙從船體竄出，港邊聚集不少船員與民眾；海巡署南部分署第一一岸巡隊今早11點時操作智慧型港區監視系統發現火警，將8名船員救出後動，透過聯合救援機制通報第四海巡隊、高雄市消防局、海洋局和海洋委員會海保署等單位至現場搶救。

多輛消防車部署數道水線撲滅火勢，後續由安檢所派遣充氣式橡皮艇完成攔油索拉設作業，以防油汙染情，所幸事件未造成人員傷亡，失火原因尚待相關單位鑑定。

一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供
一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供
一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供
一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供
一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供
一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供
一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供
一艘停泊於興達漁港港區內的新北野柳籍漁船今早11點突然冒出濃煙及火光，船體陷入火海，冒出濃密黑煙，海面上瀰漫濃煙。圖／海巡署提供

安檢 海巡署 火災 高雄市

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