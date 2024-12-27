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高雄小吃店闆娘不想努力匯200萬投資 幸遇一群貴人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

30歲吳姓女子在高市開小吃店，因有感做小吃太辛苦，上網遇理財專員後，一鼓作氣將200萬存款全砸入投資虛擬貨幣想致富，前天上午10點多至三民區某銀行匯款時，行員覺得有異報警，警方到場苦勸，是詐騙手法，錢會一去不回，吳才驚醒。

三民一警分局指出，吳姓女子前天上午10時10分許至三民區自由一路某銀行匯款，吳女對銀行人員指要匯款200萬，行員一聽是鉅款，關懷提問，吳女支吾其詞，指要投資虛擬貨幣之用，行聽到關鍵字覺得有異報警。

十全所線上警網到場，詢問吳女投資理由，吳聲稱自己開小吃店，日前上網認識一名理財專員，對方告知她投資虛擬貨幣穩賺不賠，她心想做小吃想利滾利很難，於是依對方指示下載指定投資APP後，對方要求她先行轉帳200萬至指定帳戶，以利投資顧問協助購買虛擬貨幣。

吳女表示，因看到投資報酬優渥，心動不已，便不疑有他至銀行匯款，2名員警聽完吳女投資致富說詞，戳破是詐騙手法，勸說吳若將錢匯過去，錢就一去不回，無法追回來，很多人都是這樣被騙；吳女被警方連番說詞驚醒，才打消匯款念頭。

吳姓女子（紅圈處）在高市開小吃店，前天上午10時10分許上網遇理財專員，想一鼓作氣將200萬存款全砸入投資虛擬貨幣致富，幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
吳姓女子（紅圈處）在高市開小吃店，前天上午10時10分許上網遇理財專員，想一鼓作氣將200萬存款全砸入投資虛擬貨幣致富，幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
吳姓女子（紅圈處）在高市開小吃店，前天上午10時10分許上網遇理財專員，想一鼓作氣將200萬存款全砸入投資虛擬貨幣致富，幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
吳姓女子（紅圈處）在高市開小吃店，前天上午10時10分許上網遇理財專員，想一鼓作氣將200萬存款全砸入投資虛擬貨幣致富，幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
吳姓女子（紅圈處）在高市開小吃店，前天上午10時10分許上網遇理財專員，想一鼓作氣將200萬存款全砸入投資虛擬貨幣致富，幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝
吳姓女子（紅圈處）在高市開小吃店，前天上午10時10分許上網遇理財專員，想一鼓作氣將200萬存款全砸入投資虛擬貨幣致富，幸遇行員和警方勸阻。記者石秀華／翻攝

小吃 虛擬貨幣 詐騙

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