3遊客違規行走阿里山鐵道 依法裁罰1至5萬
阿里山林業鐵路及文化資產管理處與警方聯合加強取締行人違規行走阿里山鐵道，今天在獨立山車站附近發現3名遊客違規，依據鐵路法函送交通部分別裁罰新台幣1至5萬元。
阿里山火車14日上午行經獨立山路段發生事故，1名遊客拍照時違規進入軌道區，遭火車撞擊受傷，為防止同樣事件上演，近日林鐵及文資處與嘉義縣警察局竹崎分局竹崎派出所聯合加強取締。
林鐵及文資處發布新聞稿表示，今天在樟腦寮車站至獨立山車站區段執行取締工作，當場發現3名遊客違規行走鐵道。
依據鐵路法第57條第2項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者將依同法第70條處罰1至5萬元，為一人一罰；後續依法將3人函送交通部裁罰。
阿里山鐵路景色吸引許多遊客到訪，林鐵及文資處提醒遊客保護自身安全，阿里山鐵路沿線橋梁隧道勿走、勿留、勿進入，未來將加裝攝影機取締，民眾不要抱持僥倖心態。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言