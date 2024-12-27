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斥資1億2300萬！龜山警分局坪頂派出所落成啟用

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園龜山大坪頂地區發展迅速，原位於大湖一路龜山分局坪頂派出所廳舍老舊、空間不敷使用，市府於2021年規劃遷建在文三二街66巷內，斥資1億2300萬元新建工程，去年11月已完工，今天由市長張善政舉行落成啟用典禮。

市府考量龜山區大坪頂地區發展迅速，有醫院、交流道、工業區、學校及機場捷運等適合居住因素，人口逐年增加，相對的治安、交通狀況也會日趨複雜，由於舊坪頂派出所使用長達30年，基地面積不足，於是遷建新辦公廳舍於文三二街66巷內，藉以提升坪頂地區警政機關服務品質。

龜山分局說，坪頂所地上3層、地下1層的新廳舍，建築面積約423坪、樓地板面積總坪數800坪，建築採鋼筋混凝土的RC結構，是棟已取得綠建築認證，符合世界環保潮流，整體設計美侖美奐，規劃完善的無障礙設施，洽公環境以親民、舒適、機能性強的人性化設計，提高警察機關的服務效率、強化警政效能。原先坪頂所舊廳舍將由交通分隊等警力進駐，對於地方的治安及交通維護上有莫大助益。

桃園市龜山警分局坪頂派出所遷建於文三二街66巷內，新廳舍去年完工，今舉行落成啟用典禮；位於大湖一路的舊廳舍由交通分隊進駐。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局坪頂派出所遷建於文三二街66巷內，新廳舍去年完工，今舉行落成啟用典禮；位於大湖一路的舊廳舍由交通分隊進駐。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局坪頂派出所遷建於文三二街66巷內，新廳舍去年完工，今舉行落成啟用典禮；位於大湖一路的舊廳舍由交通分隊進駐。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山警分局坪頂派出所遷建於文三二街66巷內，新廳舍去年完工，今舉行落成啟用典禮；位於大湖一路的舊廳舍由交通分隊進駐。記者陳恩惠／翻攝

機場捷運 綠建築

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