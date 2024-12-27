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彰化今年3人一氧化碳中毒 消防局補助改善熱水器

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

天氣冷，近日北部接連發生疑似熱水器使用不當，造成3人因一氧化碳中毒死亡，彰化縣消防局表示，彰化縣今年也曾發生3件因一氧化碳中毒送醫事件，所幸及時搶救，未造成憾事，今年消防局也編列經費補助民眾改善熱水器，提升安全，一般戶補助3000元，低收入戶最高補助1萬2000元，補助額滿為止。

新北市八里區21日發生一對夫妻一氧化碳中毒身亡，23日台北市中正區又發生一名39歲大學助理教授因天冷緊閉門窗洗澡，熱水器安裝在浴室內而造成一氧化碳中毒身亡。

彰化縣今年初也曾發生3件一氧化碳中毒案件，幸好當事人及時被發現，送醫搶救，事後消防局也輔導改善熱水器安裝方式，避免再度發生危險。

彰化縣消防局災害預防科科長張順享表示，消防局除加強宣導防範一氧化碳中毒，明年也編列30萬元提供民眾申請改善家中熱水器安裝措施，民眾若家中熱水器安裝錯誤、未裝強制排氣管、陽臺加蓋或經訪視有一氧化碳中毒之虞，要改裝或加裝排氣管都可向各地消防分隊申請補助，名額有限，額滿為止。

今年消防局補助民眾改善熱水器安全措施共125戶，張順享說，許多民眾常把熱水器裝在室內，或有些是裝在陽台，以為平常都會保持通風沒關係，但到了冬天，天氣一冷，就緊閉門窗，一氧化碳是無色、無味的氣體，不知不覺吸入過多就昏迷，甚至導致死亡。

即使熱水器裝在陽台，但也可能因陽台擺放過多雜物，影響排氣，冬天窗子一關，仍會發生危險，張順享說，熱水器應設置在室外，若裝設在陽台，也應保持環境通風，避免陽台違規使用、加裝門窗及晾曬大量衣物等，若設在室內，一定要有排氣管將廢氣排到室外，才能避免一氧化碳中毒。

彰化消防局除加強宣導防範一氧化碳中毒，明年也編列30萬元提供民眾申請改善家中熱水器安裝設施。圖／彰化消防局提供
彰化消防局除加強宣導防範一氧化碳中毒，明年也編列30萬元提供民眾申請改善家中熱水器安裝設施。圖／彰化消防局提供
民眾常錯誤安裝熱水器，消防局也編列經費補助民眾申請改善家中熱水器安裝設施。圖／彰化消防局提供
民眾常錯誤安裝熱水器，消防局也編列經費補助民眾申請改善家中熱水器安裝設施。圖／彰化消防局提供
民眾常錯誤安裝熱水器，消防局也編列經費補助民眾申請改善家中熱水器安裝設施。圖／彰化消防局提供
民眾常錯誤安裝熱水器，消防局也編列經費補助民眾申請改善家中熱水器安裝設施。圖／彰化消防局提供

一氧化碳中毒 熱水器

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