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台東釋迦竊案頻傳 警方啟動「護果專案」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東大目種及鳳梨釋迦進入採收期，引起宵小覬覦，近日釋迦竊案頻傳，有果園一個晚上被偷走3分之1的收成，果農氣得大罵「可惡到極點」。警方啟動「護果專案」，即日起在重點產區加強巡邏密度，並建立即時通報機制。

台東警分局表示，專案除強化果園周邊巡邏機制，結合在地巡守隊力量，建構綿密防竊網外，也鼓勵農民裝設監視器或感應式照明等科技設備來增強防竊，以有效防制宵小。同時呼籲行口勿收來路不明的釋迦果，避免觸法。

目前正是大目種及鳳梨釋迦產季，年節前特級品1公斤漲到60元左右，拍賣價更破百元，也成了被覬覦的對象。昨晚市郊1處果園，就遭小偷光顧，一夜偷走3分之1的果子，損失約500公斤，批發價就值3萬元。

「真的沒良心！應該抓起來關。」被害果農說，小偷不分大小有沒有成熟，全都用剪子切下，有些硬要拔下還傷了樹枝，讓果樹元氣受傷，對後續果子生長影響很大，一整年的辛苦就這樣被偷，真的可惡到極點。

警方再次呼籲果農及果園附近住民若發現可疑人車出入時，務必提高警覺，一旦察覺有異可撥打110或派出所電話，將立即查辦。

台東大目種及鳳梨釋迦進入採收期，引起宵小覬覦，近日釋迦竊案頻傳，警方啟動「護果專案」，即日起在重點產區加強巡邏密度，並建立即時通報機制。圖／台東警分局提供
台東大目種及鳳梨釋迦進入採收期，引起宵小覬覦，近日釋迦竊案頻傳，警方啟動「護果專案」，即日起在重點產區加強巡邏密度，並建立即時通報機制。圖／台東警分局提供

台東 小偷 鳳梨釋迦

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