台中12月詐騙1960件全國第2高 市民單月遭狠詐12.6億

台中市警局今公布12月詐騙狀況，全市發生1960件詐騙、財損12.6億元，各居全國第2、第3高，詐騙模式又以假投資、假網拍高居前兩名，其中「假買家騙賣家案」類型衝上第3高；有被害人今現身，說明遭詐100萬元慘痛經歷，請民眾遇害第一時間報警。

警方統計，台中今年12月共發生1960件詐騙案，高居全國第2名，財損金額達12.6億多元，居全國財損第3名，其中又以假投資詐騙有592件最多、財損8.98億多元，占整體財損71.27%。

警方分析，假投資詐騙的標的物以股票、虛擬貨幣為大宗，第二高詐騙類型為假網拍模式，一共310件、財損780萬元，主要利用臉書、IG，及Threads等社群平台行騙。

警方也發現，假買家騙賣家案類，近期衝上詐騙件數第3名，共發生229件，財損2606萬元，經查假買家多冒用超商賣貨便、黑貓宅急便、全家好賣+等機構的客服，告知「未開通簽署金流服務／賣家未認證」連結，再要求點連結「帳戶驗證」，賣家依指示操作發現帳戶金額遭轉出才知被騙。

此外，現今假交友投資詐騙仍處高發生狀態，警方並點名12月台中前5大涉詐交友軟體，分別有「派愛族」、「CMB」、「抖音」、「Tinder」及「探探」，使用「派愛族」聊天的被害人財損就占4成多，顯見詐團仍多使用長線釣大魚模式，和民眾聊天時誘使下載假投資APP行詐。

警方今也邀詐騙被害人小餅（化名）現身說發，她表示在Tinder認識網友，未見面仍成為網公、網婆，被對方誘導下載Multi Bank投資APP，詐團以智能克服鼓吹她參與高獲利的儲值活動，她拿現金轉入指定錢包，對方就消失無蹤。