天色昏暗、視線不佳 台南男將轎車駛入水溝動彈不得

台南58歲陳姓男子耶誕節當晚獨自開車行經安南區長和路1段巷弄時，疑似天色昏暗且視線不佳，不慎駛入水溝，一半車身卡在水溝內無法自行脫困，台南市警三分局和順派出所據報後趕往協助，陳受到驚嚇幸無大礙，經警協助通知拖吊人員到場協助，車子半小時後順利脫困。

三分局和順派出所副所長許永勳、警員李華軒當晚巡邏期間獲報，有轎車不慎掉入水溝卡住無法動彈，隨即趕往現場，確認陳未受傷，然而，他所駕的轎車有一半車身卡在水溝內，傷透腦筋。

據了解，他獨自開車行經長和路1段巷弄時，疑似天色昏暗且視線不佳，不慎駛入水溝內，讓他嚇出一身冷汗，還好人並未受傷。經員警及時伸出援手，協助通知拖吊人員到場，車子才順利脫困，陳再三向員警致謝。