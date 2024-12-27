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柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

台東飛妹不滿房東不續租 竟縱火燒床墊洩憤

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陳姓女子北上桃園投靠母親，卻因來訪友人三教九流，讓房東不堪其擾，要求搬遷不續租，陳女獲悉氣炸，凌晨1點將床墊點火後逃回台東，著火的床墊差點燒光房子，桃園地檢署偵結，將她依公共危險罪起訴。

起訴指出，24歲的陳姓女子平常住在台東，時不時會北上桃園找鄭姓母親，住在母親與葉姓繼父位於桃園平鎮區龍南路巷內的租屋處，由於陳女個性海派、不拘小節，在台東時經常和同齡男子外出尋仇或討債，打群架時也不手軟，因此在台東有數件妨害秩序前科。

去年8月16日凌晨，因為她經常有8+9的朋友來訪，讓房東覺得交往很複雜，因此告知其母不願再續租給他們，請他們盡快搬離，陳女經由母親轉告得知，氣得睡不著，在二樓臥房內以不明方式將床墊點燃後，就落跑回台東。

沒想到火勢從悶燒的床墊開始，向外延燒，除造成放內床墊嚴重碳化、燒毀外，木頭地板、牆壁及天花板嚴重受熱、燒損、變形，直到葉姓繼父睡夢中聞到焦味驚醒，趕緊起床查看，撲滅火源，才沒把房東的房子燒了。警方據報，趕赴台東將陳女逮回偵辦。

檢方偵訊時，陳女坦承不諱，認為陳女的行為觸犯刑法第173條第3項、第1項的放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌，由於陳女著手放火時，未造成住宅燒毀的結果，為未遂犯，依法可減輕其刑。

陳女不爽房東不續租，竟將床墊點燃，所幸繼父發現及時，撲滅火源，不過仍造成木頭地板、天花板等多處受熱燒損，桃園地檢署偵結，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。記者陳恩惠／翻攝
陳女不爽房東不續租，竟將床墊點燃，所幸繼父發現及時，撲滅火源，不過仍造成木頭地板、天花板等多處受熱燒損，桃園地檢署偵結，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。記者陳恩惠／翻攝
陳女不爽房東不續租，竟將床墊點燃，所幸繼父發現及時，撲滅火源，不過仍造成木頭地板、天花板等多處受熱燒損，桃園地檢署偵結，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。記者陳恩惠／翻攝
陳女不爽房東不續租，竟將床墊點燃，所幸繼父發現及時，撲滅火源，不過仍造成木頭地板、天花板等多處受熱燒損，桃園地檢署偵結，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。記者陳恩惠／翻攝

台東 床墊 桃園地檢署

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