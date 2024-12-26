快訊

說好的公開？警管制「只出不進」 黃國昌爆口角帶30名小草進北檢旁聽

影／開車門機車險撞鄰居爆衝突揮刀 警火速逮人送殺人未遂

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

陳男晚平安夜騎車返家，在基隆南榮路住處455巷口時，因林姓鄰居剛好停好車打開車門，差點撞上，雙方發生口角，陳憤而從機車取出一把西瓜刀砍傷林男。昨晚迅速逮到陳男，訊後將陳男依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，今天5萬元交保。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所，24日晚間接獲報案，2名男子在南榮路455巷內因行車糾紛而發生口角衝突，爭執過程中被害人林男（22歲）遭行兇陳男（38歲）以西瓜刀砍傷左臂及左臀共四處刀傷，經119救護車送往醫院救治後無大礙。

南榮路派出所所長徐紹文表示，警方接獲林男報案，立即調閱相關監視器追查嫌疑人，案發後2小時掌握陳男身分，並檢具相關事證向檢方聲請拘票，昨晚將陳男拘提到案，他供稱行兇後西瓜丟棄在一處山凹處，搜尋未獲。

警方調查，兩男都住南榮路同巷附近，一住巷頭，一隻巷尾，雖是相近的鄰居，但互不相識，陳男騎車差點撞上林男的汽車車門，質問林男沒看後方隨意開車門差點害他摔車；林男則嗆陳，「路這麼大，為何騎到他車旁」，雙方口氣都不好，一言不合發生衝突。

南榮路派出所所長徐紹文表示，警方調閱相關監視器追查，將陳男拘提到案移送法辦。記者游明煌／翻攝
南榮路派出所所長徐紹文表示，警方調閱相關監視器追查，將陳男拘提到案移送法辦。記者游明煌／翻攝

基隆 西瓜 鄰居

延伸閱讀

影／中捷砍人案 法院不採信精神抗辯重判十年

中捷隨機砍人3罪判10年…長髮哥：超出預期 交社會判斷

影／選在鄭捷10周年犯案！中捷隨機砍人 洪男殺人未遂今判10年

醒吾男大生揮刀殺人未遂送辦 檢7日火速起訴理由曝光

相關新聞

桃園鐵皮屋囤大量爆竹煙火 超過管制量10倍開罰沒入

桃園市消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。消防人員前往稽查，現場查獲50多種爆...

殉職員警英勇事蹟宣付警史 警署、遺族今出席悼念

警政署今天早上，將今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史...

影／開車門機車險撞鄰居爆衝突揮刀 警火速逮人送殺人未遂

陳男晚平安夜騎車返家，在基隆南榮路住處455巷口時，因林姓鄰居剛好停好車打開車門，差點撞上，雙方發生口角，陳憤而從機車取...

台中女大生校內墜樓...送醫搶救恢復意識 校方回應了

今天下午2時許，台中市某大學一名女生不明原因在校園墜樓，所幸被其他學生發現，通報119，送醫搶救，已恢復意識，將進一步調...

農漁會選舉將至調集警調廉 士檢：查賄制暴準備好了

明年初農、漁會即將改選，為維護選風，士林地檢署今調集警、調、廉等機關及政風單位合開查賄制暴會議，邀農業部及地方政府主管機...

台中女大生疑壓力大 今墜落教學大樓4樓、警消急送醫

台中市消防局在今天下午2時許獲報，一所大學傳出有一名就讀大一的女學生從教學大樓4樓墜樓，經送醫急救後，已恢復意識，警方到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。