影／開車門機車險撞鄰居爆衝突揮刀 警火速逮人送殺人未遂

陳男晚平安夜騎車返家，在基隆南榮路住處455巷口時，因林姓鄰居剛好停好車打開車門，差點撞上，雙方發生口角，陳憤而從機車取出一把西瓜刀砍傷林男。昨晚迅速逮到陳男，訊後將陳男依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，今天5萬元交保。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所，24日晚間接獲報案，2名男子在南榮路455巷內因行車糾紛而發生口角衝突，爭執過程中被害人林男（22歲）遭行兇陳男（38歲）以西瓜刀砍傷左臂及左臀共四處刀傷，經119救護車送往醫院救治後無大礙。

南榮路派出所所長徐紹文表示，警方接獲林男報案，立即調閱相關監視器追查嫌疑人，案發後2小時掌握陳男身分，並檢具相關事證向檢方聲請拘票，昨晚將陳男拘提到案，他供稱行兇後西瓜丟棄在一處山凹處，搜尋未獲。