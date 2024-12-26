影／開車門機車險撞鄰居爆衝突揮刀 警火速逮人送殺人未遂
陳男晚平安夜騎車返家，在基隆南榮路住處455巷口時，因林姓鄰居剛好停好車打開車門，差點撞上，雙方發生口角，陳憤而從機車取出一把西瓜刀砍傷林男。昨晚迅速逮到陳男，訊後將陳男依殺人未遂罪嫌移送基隆地檢署偵辦，今天5萬元交保。
基隆市警察局第一分局南榮路派出所，24日晚間接獲報案，2名男子在南榮路455巷內因行車糾紛而發生口角衝突，爭執過程中被害人林男（22歲）遭行兇陳男（38歲）以西瓜刀砍傷左臂及左臀共四處刀傷，經119救護車送往醫院救治後無大礙。
南榮路派出所所長徐紹文表示，警方接獲林男報案，立即調閱相關監視器追查嫌疑人，案發後2小時掌握陳男身分，並檢具相關事證向檢方聲請拘票，昨晚將陳男拘提到案，他供稱行兇後西瓜丟棄在一處山凹處，搜尋未獲。
警方調查，兩男都住南榮路同巷附近，一住巷頭，一隻巷尾，雖是相近的鄰居，但互不相識，陳男騎車差點撞上林男的汽車車門，質問林男沒看後方隨意開車門差點害他摔車；林男則嗆陳，「路這麼大，為何騎到他車旁」，雙方口氣都不好，一言不合發生衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言