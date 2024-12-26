台中女大生校內墜樓...送醫搶救恢復意識 校方回應了

今天下午2時許，台中市某大學一名女生不明原因在校園墜樓，所幸被其他學生發現，通報119，送醫搶救，已恢復意識，將進一步調養。示意圖／本報資料照片 今天下午2時許，台中市某大學一名女生不明原因在校園墜樓，所幸被其他學生發現，通報119，送醫搶救，已恢復意識，將進一步調養。校方表示全力提供協助與支持。

校方表示，這名女生一直是特別關懷的學生，今日意外發生後，校安中心緊急將學生送醫治療，目前學生平安，意識清楚，將進一步檢查與調養。

校方表示，學務處健諮中心已啟動關懷機制，針對受影響的學生和教職員提供心理輔導與支持服務，協助大家穩定情緒。

校方表示，設有專業社工師進行個案管理，提供包括個別輔導、家庭支持、高關懷學生會議等，並推動多項心理健康促進活動。

校方指未來將持續優化各項心理健康服務，深化校園的關懷文化，與所有學生及家長共同面對挑戰。我們希望，透過真誠的關懷與支持，能讓每一位學生感受到校園的溫暖與安全，攜手共建更友善的學習與生活環境。

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