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說好的公開？警管制「只出不進」 黃國昌爆口角帶30名小草進北檢旁聽

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桃園鐵皮屋囤大量爆竹煙火 超過管制量10倍開罰沒入

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。消防人員前往稽查，現場查獲50多種爆竹煙火，總火藥量達41.18公斤，其中包括摔炮類0.93公斤、升空類30.89公斤、火花類9.36公斤，超過管制量10倍，當場開罰並沒入。

現場鄭姓業者自稱該批爆竹煙火為個人近期所購，不知超量儲存或販賣違法，安檢人員當場依爆竹煙火管理條例開立舉發單，並將爆竹煙火依法沒入。

根據管理條例，摔炮類管制量為火藥0.3公斤或總重1.5公斤，火花類管制量為火藥10公斤或總重50公斤，其他一般爆竹煙火管制量為火藥5公斤或總重25公斤。販售或儲存超過管制量者，需符合相關規定，並投保公共意外責任險，違者最高可處150萬元罰鍰。

消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，元旦跨年及春節期間，民眾習慣燃放爆竹煙火增添氣氛，業者多看準商機大量進貨；但大量囤積如發生火災、爆炸，易導致嚴重傷亡，存放爆竹煙火若超過管制量，可處6至30萬元，若超標30倍最高可處150萬元罰鍰。同時也呼籲民眾購買附有認可標示的產品，並遵照使用說明施放，兒童施放需父母或監護人陪同，確保安全。

桃園市政府消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。圖／桃園市消防局提供
桃園市政府消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。圖／桃園市消防局提供
桃園市政府消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。圖／桃園市消防局提供
桃園市政府消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。圖／桃園市消防局提供
桃園市政府消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。圖／桃園市消防局提供
桃園市政府消防局第一大隊今清晨接獲民眾檢舉，發現八德區廣福路某鐵皮屋內存有大量爆竹煙火。圖／桃園市消防局提供

安檢 父母

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