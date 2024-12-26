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殉職員警英勇事蹟宣付警史 警署、遺族今出席悼念

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天早上，將今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，由警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。

警政署表示，為感念歷年因公殉職員警為國家及社會犧牲奉獻精神，在警察史蹟館設置「殉職警察人員紀念專區」，以「捍衛治安，警之典範」為首，表彰警察人員肩負捍衛社會及保護人民生命安全重責，將為國捐軀殉職員警的英勇事蹟引為警察典範。

基隆市警員蘇昱鴻、新北市警員黃瑋震及所長劉宗鑫，分別在今年2月、7月及9月間，因防護駐地安全、查緝公共危險及毒品案犯不幸殉職。為緬懷告慰他們盡忠職守、伸張正義英靈，警政署今早10時舉行殉職事蹟宣付警史儀式，將英勇事蹟誌記於殉職警察人員紀念專區，永存警史。

儀式以莊嚴樂聲揭序，殉職員警遺族將英勇事蹟誌記於紀念專區後，由警政署長率同仁默念並獻上象徵純潔與奉獻的白玫瑰花，感念為國犧牲奉獻的精神，並致上最深的哀悼與敬意。

張榮興上任後致力強化警察人員勤務安全防護及完善遺族撫卹照護等工作，如訂定「警察勤務機構值勤臺設置要點」、爭取外勤員警深夜危勞性勤務津貼、修正放寬「警察人員因公殉職規定」及「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」，除大幅提高遺族慰問金額最高至2千萬元，更確保員警執勤安全，照顧第一線同仁執勤辛勞。

今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝
今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。記者廖炳棋/翻攝

殉職 警察

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