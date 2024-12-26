殉職員警英勇事蹟宣付警史 警署、遺族今出席悼念

警政署今天早上，將今年殉職員警蘇昱鴻、黃瑋震及所長劉宗鑫，在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」，首次舉行殉職事蹟宣付警史儀式，由警政署長張榮興主持，邀請遺族及率警察同仁代表一同悼念。

警政署表示，為感念歷年因公殉職員警為國家及社會犧牲奉獻精神，在警察史蹟館設置「殉職警察人員紀念專區」，以「捍衛治安，警之典範」為首，表彰警察人員肩負捍衛社會及保護人民生命安全重責，將為國捐軀殉職員警的英勇事蹟引為警察典範。

基隆市警員蘇昱鴻、新北市警員黃瑋震及所長劉宗鑫，分別在今年2月、7月及9月間，因防護駐地安全、查緝公共危險及毒品案犯不幸殉職。為緬懷告慰他們盡忠職守、伸張正義英靈，警政署今早10時舉行殉職事蹟宣付警史儀式，將英勇事蹟誌記於殉職警察人員紀念專區，永存警史。

儀式以莊嚴樂聲揭序，殉職員警遺族將英勇事蹟誌記於紀念專區後，由警政署長率同仁默念並獻上象徵純潔與奉獻的白玫瑰花，感念為國犧牲奉獻的精神，並致上最深的哀悼與敬意。