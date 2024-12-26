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台東1釣客落海 海巡使用遙控式動力救生圈救上岸
台東烏石鼻今傳礁岩區有1名男釣客遭浪襲捲入海中，海巡人員獲報立即救援，順利以遙控式動力救生圈將落海釣客救起，並確認生命穩定且意識清楚，經初步包紮查無就醫需求。
海巡署東部分署第13岸巡隊指出，今天接近中午時，烏石鼻安檢所接獲民眾報案在礁岩區有釣客落海，安檢人員隨即攜帶浮水繩、魚雷浮標及遙控式動力救生圈等救溺裝備展開救援任務。
幸使用遙控式動力救生圈下水實施救援，成功將落海離岸際約80公尺的釣客安全拉回岸際，釣客生命穩定且意識清楚，手部有擦挫傷，經簡易包紮，釣客表示無需就醫並自行離開。
第13岸巡隊呼籲，民眾若於岸際及港區作業活動時應注意自身安全，倘發現有民眾溺水可立即撥打海巡署118服務專線，將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命安全。
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