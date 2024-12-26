小紅書遭爆「教學P圖」申請來台觀光 移民署：已查獲124案偽造申請

媒體報導，不肖大陸人在網路社群「小紅書」分享教戰守則，教導大陸學生以專業軟體「修圖」偽造就學證明，企圖從第三地向我駐外館處申請來台觀光入境許可。移民署證實，各駐外單位至今已查獲124件疑似偽造申請案，強調會落實審核來台申請案件。

移民署今天發布新聞稿指出，去年9月1日恢復旅居海外大陸地區人士得申請來台從事觀光活動後，已全面啟動防堵機制，於境外防堵、境線口詢、境內加強查緝等機制三管齊下，落實審核來台申請案件，針對可疑個案嚴加審查。

移民署說，各駐外工作組自去年9月1日截至今天，已查獲124件疑似提供偽造文件申請案，並予以拒件，另亦在國內查獲數起偽造他國簽證以第三類觀光申請來台之犯罪集團，循線報請地檢署指揮偵辦甚至羈押案例，將持續協同警政署等機關，加強查處境內外來人口從事違法案件，針對查獲對象加強清詢，深入追查幕後犯罪集團。

移民署強調，根據「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第17條規定，大陸人士對申請來台目的作虛偽陳述、隱瞞重要事實或提供虛偽不實相片、文書資料或提供這些資料供他人申請，將被禁止入境，撤銷或廢止入出境許可證，最重將管制5年，禁止再申請入台。

移民署表示，各駐外工作組將針對申請案應備文件加強審核，強化與當地移民警政機關合作聯繫，落實查核駐在國證件真偽，並輔以對有疑慮之申請案加強面談或補件方式，持續強化人流安全管控並積極查緝不法。