快訊

柯文哲傳訊威京集團葛樹人「先刪光簡訊」 再祭一招營造政治迫害

柯文哲背後金主群曝光 供柯選總統、高虹安與賴香伶選縣市長

盧秀芳辭中天主播拋震撼彈！接下中視董事長兼總經理

小紅書遭爆「教學P圖」申請來台觀光 移民署：已查獲124案偽造申請

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

媒體報導，不肖大陸人在網路社群「小紅書」分享教戰守則，教導大陸學生以專業軟體「修圖」偽造就學證明，企圖從第三地向我駐外館處申請來台觀光入境許可。移民署證實，各駐外單位至今已查獲124件疑似偽造申請案，強調會落實審核來台申請案件。

移民署今天發布新聞稿指出，去年9月1日恢復旅居海外大陸地區人士得申請來台從事觀光活動後，已全面啟動防堵機制，於境外防堵、境線口詢、境內加強查緝等機制三管齊下，落實審核來台申請案件，針對可疑個案嚴加審查。

移民署說，各駐外工作組自去年9月1日截至今天，已查獲124件疑似提供偽造文件申請案，並予以拒件，另亦在國內查獲數起偽造他國簽證以第三類觀光申請來台之犯罪集團，循線報請地檢署指揮偵辦甚至羈押案例，將持續協同警政署等機關，加強查處境內外來人口從事違法案件，針對查獲對象加強清詢，深入追查幕後犯罪集團。

移民署強調，根據「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第17條規定，大陸人士對申請來台目的作虛偽陳述、隱瞞重要事實或提供虛偽不實相片、文書資料或提供這些資料供他人申請，將被禁止入境，撤銷或廢止入出境許可證，最重將管制5年，禁止再申請入台。

移民署表示，各駐外工作組將針對申請案應備文件加強審核，強化與當地移民警政機關合作聯繫，落實查核駐在國證件真偽，並輔以對有疑慮之申請案加強面談或補件方式，持續強化人流安全管控並積極查緝不法。

移民署外觀照。記者翁至成／攝影
移民署外觀照。記者翁至成／攝影

偽造文書 小紅書 移民署 觀光

延伸閱讀

泰國集團觀光夾帶大麻 同時段不同班機入境仍遭逮

台商赴陸經商失敗偷度返台 大同區躲8個多月自首下場出爐

影／把玩槍枝畫面曝！移民署女科員一時興起...向北市警借槍

科員涉借警槍把玩 移民署：彈匣已卸將懲處究責

相關新聞

影／新店酒醉男持刀傷人 竟是氣憤女逼借10元「勾勾纏」

新北市新店捷運總站外廣場今天驚傳持刀傷人，1名女子背部遭人刺中2刀送醫，涉嫌持刀逞凶的劉姓男子也當場為警方帶返派出所。據...

澎湖白沙牛踏尾海域驚見性別難辨浮屍 警方籲指認

澎湖白沙鄉赤崁村牛踏尾西側附近海域今早7時發現一具浮屍，疑死亡多時，因屍體長期遭海水浸泡，無法辨識身分，呼籲有失蹤人口的...

小紅書遭爆「教學P圖」申請來台觀光 移民署：已查獲124案偽造申請

媒體報導，不肖大陸人在網路社群「小紅書」分享教戰守則，教導大陸學生以專業軟體「修圖」偽造就學證明，企圖從第三地向我駐外館...

影／台灣錢淹腳目？新北女車手南下收詐款逾百萬元 彰化遭逮

新北市黃姓女子透過網友介紹，到中部旅遊順便收取貨款，就搭高鐵到雲林站，一路北上收錢達141.2萬元，在第三個取款點彰化縣...

新北、基隆3警殉職 英勇事蹟誌記警史館專區供緬懷

為感念因公殉職的基隆市員警蘇昱鴻、新北市員警黃瑋震及所長劉宗鑫，警政署今天在警察史蹟館「殉職警察人員紀念專區」舉行宣付儀...

台中女大生疑壓力大 今墜落教學大樓4樓、警消急送醫

台中市消防局在今天下午2時許獲報，一所大學傳出有一名就讀大一的女學生從教學大樓4樓墜樓，經送醫急救後，已恢復意識，警方到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。