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影／台灣錢淹腳目？新北女車手南下收詐款逾百萬元 彰化遭逮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

新北市黃姓女子透過網友介紹，到中部旅遊順便收取貨款，就搭高鐵到雲林站，一路北上收錢達141.2萬元，在第三個取款點彰化縣員林市某公寓大樓拿錢時被警查獲，依詐欺、洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

據了解，黃女（34歲）平日上網聊天，本月初認識綽號「宅肥」不詳姓名的網友，對方詢問對邊玩邊工作有無興趣，黃女答應後，聽從指示本月20日搭高鐵到雲林站，在站內星巴克與1名被害女子收取90萬元，然後搭計程車到南投縣草屯鎮某7-11超商向另一名被害女子收取31萬元。

黃女再搭計程車到彰化縣員林市員林大道某公寓大樓拿錢，在會客室等待被大樓居民察覺有異，暗中報警，大村分駐所員警趕往盤查，黃女自稱到員林市送東西，卻講不出送什麼，員警阻止取款20萬元，當場查扣1支工作手機、工作證、在三個地點拿到的141萬元和黃女自帶2千元。

即使政府全力宣導防詐，仍不斷有民眾上當被詐，黃女一天之內連跑3處拿到百萬元以上現金，員林市這名差一點被詐的周姓婦女就是在網路看到投資訊息，點連結後「理財專員」分析投資資訊，保證低投資、高獲利，還讓周婦看偽造的投資平台指數天天上漲，周婦深信不疑就約定面交現金「投資」，因此員林警分局長吳詠傑再次提醒民眾，對於網路號稱名人等投資機會應保持警惕，以免落入詐騙圈套。

彰化警員攔截台北縣黃姓女車手向被害人取款。圖／民眾提供
彰化警員攔截台北縣黃姓女車手向被害人取款。圖／民眾提供

員林 詐騙 車手

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