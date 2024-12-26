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新店捷運總站外廣場驚傳持刀傷人 1女背部中2刀送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店捷運總站外廣場今天驚傳持刀傷人，1名女子背部遭人刺中2刀送醫，涉嫌持刀逞凶的劉姓男子也當場為警方帶返派出所，但劉男渾身酒氣，確實事發原因有待警方調查釐清。

新店警方今天上午9時52分獲報，新店捷運總站外廣場發生糾紛，疑似有人持刀逞凶，員警迅速趕抵，發現高女（61歲）背部有2處約1公分遭利刃刺中傷口，所幸意識清楚，由消防救護人員送往新店耕莘醫院治療。

涉嫌持刀傷人的劉姓男子（67歲）渾身酒氣，疑與高女發生口角糾紛，員警並在捷運站外面的廁所垃圾桶，尋獲劉男行兇用的折疊刀1把。據了解，劉男與高女平日都在捷運總站附近遊盪，居無定所，確實事發原因有待警方調查釐清。

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新北市新店捷運總站外廣場今天驚傳持刀傷人，1名女子背部中2刀送醫。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店捷運總站外廣場今天驚傳持刀傷人，1名女子背部中2刀送醫。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店捷運總站外廣場今天驚傳持刀傷人，1名女子背部中2刀送醫。記者王長鼎／翻攝
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