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誤信專人操作穩賺不賠 男落入投資陷阱欲匯40萬遭阻

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名55歲沈姓男子日前在通訊軟體上加入股票投資群組，投資專員告知沈男只要透過APP投入資金就有專人操盤，不用多花心力就能穩定獲利，沈男信以為真前往銀行準備匯款新台幣40萬元時，被行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

大園分局大園派出所昨下午3點多接獲轄內銀行通報，一名沈姓男子欲臨櫃匯款40萬元，但行員發現他近期有多筆款項異常出入，詢問他匯款用途，沈男僅語帶保留表示是投資，行員懷疑可能是遭到詐騙，通報警方到場關心。

警方獲報前往了解，檢視沈男手機聊天紀錄，發現對方要求下載假投資交易軟體，以話術誆騙「專人投資、穩賺不賠」誘騙沈男儲金，隨後再以投資獲利小額出金的方式，讓沈男相信確實有賺到錢，進而投入更大筆資金。

員警隨後以實際新聞案例向沈男勸說，表示詐騙集團以放長線釣大魚的方式，一步一步誘導被害人投入大筆資金，等到被害人想要獲利了結卻拿不到錢的時候，才發現受騙上當。沈男聽聞後驚覺自己的遭遇與警方說法如出一轍，感謝員警及時提醒，才沒讓他越陷越深。

大園分局分局長王智民提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。

桃園市大園區55歲沈姓男子加入股票投資群組，誤信專人操盤穩賺不賠，前往銀行準備匯款40萬元遭阻。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區55歲沈姓男子加入股票投資群組，誤信專人操盤穩賺不賠，前往銀行準備匯款40萬元遭阻。記者周嘉茹／翻攝

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