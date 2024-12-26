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車禍致人死傷…台南市公布7名高風險駕駛 女性占3人

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市公布第8批高風險駕駛事件計7案，其中有3名女駕駛，交通局提醒駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

為提升交通安全友善空間，台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，透過主動公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，提醒駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

7件違規地點分別在麻豆區、安定區、北區、後壁區、中西區、新營區、善化（科學園區），包括葉○杏娥（女，65歲），今 2月18日在新營區五間厝1-1號前，酥違反道路交通安全規則，肇事致人重傷。

李○玟（女，51歲）今年2月21日在北區公園北路、北區西門路，違反道路交通安全規則，肇事致人死亡。

黃○朝（男，63歲）今年3月5日，在後壁區新港里白沙電1309旁，支線道車不讓主幹道車先行，肇事致人死亡。

魏○羽（女，42歲）今年3月20日，在 安定區港子尾57號之4，酒駕肇事致人重傷。

簡○燦（男， 71歲），今年10月1日，在中西區西門路與健康路一段，違反道路交通法第44條第2項規定，肇事致人死亡。

林○堂（ 男，62歲），今年10月25日，在(台南科學園區)南科七路三抱竹路，違反交通規則，肇事致人死亡。

謝○旺（男，32歲），今年11月16日，在麻豆區安業122號，違反道路交通法第44條第2項規定，肇事致人死亡。

交通局表示，台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則於112年8月11日公告施行，公告對象係就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市公布第8批高風險駕駛事件，7人中女性佔3人。圖／台南市交通局提供
台南市公布第8批高風險駕駛事件，7人中女性佔3人。圖／台南市交通局提供
台南市公布第8批高風險駕駛事件，7人中女性佔3人。圖／台南市交通局提供
台南市公布第8批高風險駕駛事件，7人中女性佔3人。圖／台南市交通局提供

台南 死亡 風險

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