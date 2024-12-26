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獨／不是酒瓶！高雄平安夜驚見迫擊砲 5個月軍方已移除4枚

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市美濃區和平街一處空地平安夜傍晚被當地里長發現有一枚像酒瓶的未爆彈報警，八軍團未爆彈處理小組到場確認是60mm迫擊砲殘體，無火藥、無引信已移除；今年8月起，高市已發現4枚未爆彈，其中2枚在民宅、2枚在台積電高雄未來用地。

據了解，美濃區中壇里里長楊秋田於24日傍晚5時許，在和平街一處空地清理時，發現一枚像空酒瓶瓶身的未爆彈，因唯恐發生爆炸報警，轄區旗山分警分局獲報派人到場，先拉起封鎖線，並同步通報鑑識小組及八軍團未爆彈處理小組。

軍方人員到場後，檢視未爆彈是60mm迫擊砲殘體，無火藥及引信，未爆彈處理小組於當晚6時40分將未爆彈移除，並解除管制。

八軍團未爆彈處理小組出動移除未爆彈從8月迄今已是第4起，其中2枚在民宅，2枚在台積電楠梓區未來用地，4枚均為外觀鏽蝕嚴重且無火藥、無引信的炮彈殘體。

台積電楠梓科學園區正興建施工P1、P2廠，今年8月26日工人整地時，也在煉油廠西區發現重達1千磅疑二戰時期的未爆彈的彈藥殘體，不過外觀鏽蝕嚴重且不具引信，軍方獲報後已載回左營庫房存放。

台積電楠梓區未來用地正進行P1、P2廠施工，繼8月底發現未爆彈後，11月11日上午9時35分許，包商整地時發現一顆未爆彈，警方通報後，八軍團派遣未爆彈處理小組鑑定後，為早期遺留500磅空用炸彈殘體乙發，彈體嚴重鏽蝕，引信斷裂，批號不明，無危安顧慮，已移運入庫妥存，並依程序完成銷毀處理作業。

高市程姓女子（51歲）在父親往生後，12月16日回鼓山區新疆路老家打掃，在廚房發現疑父親生前拾回的未爆彈，八軍團未爆彈處理小組檢視該枚未爆彈為81mm迫擊砲廢彈彈體，已順利移除。

高市美濃區和平街一處空地平安夜傍晚被發現有一枚像酒瓶的未爆彈，警方通報八軍團未爆彈處理小組到場，經確認是60mm迫擊砲殘體。記者石秀華／翻攝
高市美濃區和平街一處空地平安夜傍晚被發現有一枚像酒瓶的未爆彈，警方通報八軍團未爆彈處理小組到場，經確認是60mm迫擊砲殘體。記者石秀華／翻攝
高市程姓女子在父親往生後，12月16日上午8點多回鼓山區老家打掃，打開廚房下方流理台打掃時，驚見一枚疑父親生前拾回的未爆彈（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市程姓女子在父親往生後，12月16日上午8點多回鼓山區老家打掃，打開廚房下方流理台打掃時，驚見一枚疑父親生前拾回的未爆彈（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市美濃區和平街一處空地平安夜傍晚被發現有一枚像酒瓶的未爆彈，警方通報八軍團未爆彈處理小組到場，經確認是60mm迫擊砲殘體。記者石秀華／翻攝
高市美濃區和平街一處空地平安夜傍晚被發現有一枚像酒瓶的未爆彈，警方通報八軍團未爆彈處理小組到場，經確認是60mm迫擊砲殘體。記者石秀華／翻攝
台積電楠梓科學園區前身為高雄煉油廠，11月11日上午9時35分許，包商整地時發現一顆未爆彈，軍方調查是早期日據時代遺留500磅空用炸彈殘體，彈體幾乎沒火藥，無危安顧慮。（紅圈處）記者石秀華／翻攝
台積電楠梓科學園區前身為高雄煉油廠，11月11日上午9時35分許，包商整地時發現一顆未爆彈，軍方調查是早期日據時代遺留500磅空用炸彈殘體，彈體幾乎沒火藥，無危安顧慮。（紅圈處）記者石秀華／翻攝

台積電 炸彈 美濃

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