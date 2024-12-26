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女騎士車禍割傷大出血 板警隨身「戰術用止血帶」派上用場

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓婦人昨天騎機車出車禍，不慎割傷右小腿導致大出血，板橋員警到場見狀，先使用戰術用止血帶協助止血，再交由後續趕來消防救護人員接手將婦人送醫後脫離險境。

昨天上午9時48分，新北市警方獲報板橋區溪北路上發生交通事故，現場有人受傷，板橋警分局沙崙派出所員警羅執中與吳宇晨第一時間趕抵現場，發現騎機車的吳姓婦人（63歲）因右小腿割裂傷導致大量出血。

員警迅速從隨身裝備中取出戰術型止血帶，立即先行為婦人進行止血處置，再交由後續趕來消防救護人員接手將婦人送醫後成功脫離險境。

板橋警分局指出，該止血帶操作簡便，高效止住大量出血，為婦人爭取了寶貴的救治時間，警方指出，該戰術型止血帶是板橋區存德街台北鎮北宮管理委員會日前展現大愛精神，透過廟方慈善功德金購置大批戰術型止血帶，分發給第一線執勤員警攜帶，果真發揮即時救援的效能，展現了警民合作守護社會安全的最佳典範。

新北市吳姓婦人昨天騎機車出車禍，不慎割傷右小腿導致大出血，板橋員警到場見狀，先使用戰術型止血帶協助止血，再交由後續趕來救護人員接手將婦人送醫後脫離險境。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓婦人昨天騎機車出車禍，不慎割傷右小腿導致大出血，板橋員警到場見狀，先使用戰術型止血帶協助止血，再交由後續趕來救護人員接手將婦人送醫後脫離險境。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓婦人昨天騎機車出車禍，不慎割傷右小腿導致大出血，板橋員警到場見狀，先使用戰術型止血帶協助止血，再交由後續趕來救護人員接手將婦人送醫後脫離險境。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓婦人昨天騎機車出車禍，不慎割傷右小腿導致大出血，板橋員警到場見狀，先使用戰術型止血帶協助止血，再交由後續趕來救護人員接手將婦人送醫後脫離險境。記者王長鼎／翻攝

交通事故 警察 車禍

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