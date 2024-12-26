影／身障女寒冬趴臥超商椅 東勢警助返家才知她失蹤兩天一夜

近日天冷，台中一名身心障礙女子在東勢區趴臥在超商椅子上，已經一天一夜沒吃喝，員警獲報到場，查出女子住處聯絡到家人，才知她已失蹤兩天一夜。

台中市東勢分局茅埔派出所警員孫鎮中、蘇明宗本月22日中午11時接獲「超商聯防友善通報網」通報，一名女子從21日早上坐在超商內，期間沒有吃任何東西也沒有喝水，員警抵達超商，見女子衣著單薄、趴臥在超商塑膠椅子上，員警上前關心，發現女子無法清楚表達。

據了解，這名58歲女子因患有輕度身心障礙，無法清楚表示自己身分，員警從她提供的零碎資訊得知她住東勢，當天天氣寒冷，她說沒錢已經多天沒飯吃，員警立即女子帶返所，拿出大量麵包、熱飲供女子充飢，女子不識字也無法用言語提供身分資訊供員警查詢，員警只好用土法煉鋼方法，打電話到附近派出所確認近期有無民眾通報家人失蹤。

碰巧，女子的家屬剛好到東勢派出所通報她失蹤，接獲茅埔派出所已經尋獲失蹤兩天的妹妹，家屬立刻趕抵茅埔所，家屬表示女子有輕度身心障礙，平時出門都由家人安排，兩天前一時疏忽，女子偷跑出門，幸好員警熱心的幫助與關心讓兄妹倆團聚。

茅埔派出所長吳清煬提醒民眾，家中如有走失之虞身心障礙者，可考慮在衣物上繡上姓名和聯絡方式，或向戶籍所在地區公所社會課申請「愛心手鍊」。

東勢分局長林中興呼籲，寒冬之際，民眾多關注身邊的弱勢族群，無論是身障人士、獨居長者，還是街頭遊民，若發現有需要協助的情況，請即刻通報警方或相關單位。