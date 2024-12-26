影／高雄大貨車載冷凍食材闖紅燈 女騎士遭撞飛送醫不治

余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈後，當場撞及騎機車的郭姓女子，郭噴飛倒地、機車卡在貨車車頭，因頭部重創及身體多處擦挫傷，送醫搶救2小時仍宣告不治。

警方調查，余姓男子（26歲）凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材準備送往便當店，當時沿苓雅區建國一路由西向東方向，行經鳳山區光復路二段時，當場闖越路口的紅燈，和騎乘機車沿鳳山區中山西路由東向西方向往苓雅區建國一路行駛的郭姓女子（29歲）機車發生擦撞。

郭女當場噴飛倒地，機車車身插在大貨車車頭上，零件散落一地，郭因頭部受重創、身體多處擦挫傷，雖經救護車緊急送醫，搶救後於凌晨5時許仍傷重宣告不治。

警方對余男施以酒測，無酒駕情形，據了解，余男辯稱當時載送冷凍食材到便當店，因路況不熟不小心闖紅燈，沒注意郭女機車才撞上；從事服務業的郭女，則剛下班，未料還未到家即魂斷馬路；警詢後，先依過失致死罪嫌將余男移送高雄地檢署偵辦。