快訊

旅客嫌車廂暖氣熱竟按緊急按鈕 台鐵：最重可罰100萬

案子會找人？柯文哲案女檢曾辦陸、海、空3大案 神秘端股還有哪些人

iPhone 17還沒出！蘋果iPhone 18 Pro傳新變化 加入光圈可變相機模組

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄大貨車載冷凍食材闖紅燈 女騎士遭撞飛送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈後，當場撞及騎機車的郭姓女子，郭噴飛倒地、機車卡在貨車車頭，因頭部重創及身體多處擦挫傷，送醫搶救2小時仍宣告不治。

警方調查，余姓男子（26歲）凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材準備送往便當店，當時沿苓雅區建國一路由西向東方向，行經鳳山區光復路二段時，當場闖越路口的紅燈，和騎乘機車沿鳳山區中山西路由東向西方向往苓雅區建國一路行駛的郭姓女子（29歲）機車發生擦撞。

郭女當場噴飛倒地，機車車身插在大貨車車頭上，零件散落一地，郭因頭部受重創、身體多處擦挫傷，雖經救護車緊急送醫，搶救後於凌晨5時許仍傷重宣告不治。

警方對余男施以酒測，無酒駕情形，據了解，余男辯稱當時載送冷凍食材到便當店，因路況不熟不小心闖紅燈，沒注意郭女機車才撞上；從事服務業的郭女，則剛下班，未料還未到家即魂斷馬路；警詢後，先依過失致死罪嫌將余男移送高雄地檢署偵辦。

余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治，機車卡在貨車車頭。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治，機車卡在貨車車頭。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝
余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈，撞及騎機車的郭姓女子，郭傷重送醫不治。記者石秀華／翻攝

車禍 過失致死 闖紅燈

延伸閱讀

研究顯示 將近一半的駕駛承認曾超速、近三成曾闖紅燈

國3彰化北上路段2大貨車和1小客車連環撞 回堵1公里

影／高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女騎士撞上倒地成傷患

相關新聞

影／高雄大貨車載冷凍食材闖紅燈 女騎士遭撞飛送醫不治

余姓男子今天凌晨3時許駕駛大貨車載送冷凍食材，行經高市中山西路與光復路二段時，疑因路況不熟闖越紅燈後，當場撞及騎機車的郭...

高雄暗夜傳墜樓 1高中生當場死亡

高雄市鼓山區昨天深夜傳墜樓，據了解，一名高雄某明星高中高三學生，在學測即將到屆前，掉落大樓3樓露台當場死亡，令家人悲痛。

影／深夜轟一聲…樹林22歲男疑在家玩爆竹 炸傷手波及2家人

新北市樹林區林姓男子昨晚疑似在家玩爆竹，不慎引爆炸傷右手，還波及祖母與父親2人受到驚嚇也送醫，警方封鎖現場調查，現場另發...

影／停車不慎？基隆汽車墜5樓山坡2男女獲救 無掛車牌詭異

基隆市中正區調和街266巷山坡，昨晚近11時，有一輛白色自小客，疑因大雨視線不佳，不慎滑落約5層樓高的山坡受困，打電話向...

影／身障女寒冬趴臥超商椅 東勢警助返家才知她失蹤兩天一夜

近日天冷，台中一名身心障礙女子在東勢區趴臥在超商椅子上，已經一天一夜沒吃喝，員警獲報到場，查出女子住處聯絡到家人，才知她...

廣角鏡／國道一號九如段3車事故1死2傷

國道一號高雄九如路交流道附近昨傍晚發生高雄客運、廂型車、賓士轎車三車追撞事故，黃姓男子駕廂型車載曾姓母女，疑變換車道不慎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。