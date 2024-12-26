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影／深夜轟一聲…樹林22歲男疑在家玩爆竹 炸傷手波及2家人
新北市樹林區林姓男子昨晚疑似在家玩爆竹，不慎引爆炸傷右手，還波及祖母與父親2人受到驚嚇也送醫，警方封鎖現場調查，現場另發現疑似爆裂物，刑事局第五大隊第一隊也到場處置鑑識，若確認為土製爆裂物將依法送辦。
新北市消防局昨晚10時許獲報，樹林區光明街2巷內一處民宅傳出巨響，還發生火警，消防人員到場並未發現火煙，但發現林姓男子（22歲）右手炸傷送往醫院救治，其父親林姓男子（54歲）、祖母（92歲）因爆炸巨響受到驚嚇，也預防性送往亞東醫院治療，所幸2人皆未有明顯外傷。
轄區樹林派出所、偵查隊及鑑識小隊也到場會同消防人員仔細查看，經查現場為5層樓公寓的1樓住家，確認屋內共有3人，林姓男子因右手嚴重炸傷送醫，緊急手術治療中，警方初步尚無法確認何物造成受傷，樹林警分局鑑識人員已到場採證釐清，在案發現場發現疑似爆裂物，不排除受傷林男疑似在住家製造爆裂物，漏夜連繫刑事局第五大隊第一隊到場處置鑑識，警方指出，如確認為爆裂物，將查明來源，依法送辦。
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