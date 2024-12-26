聽新聞
0:00 / 0:00

影／停車不慎？基隆汽車墜5樓山坡2男女獲救 無掛車牌詭異

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正區調和街266巷山坡，昨晚近11時，有一輛白色自小客，疑因大雨視線不佳，不慎滑落約5層樓高的山坡受困，打電話向119求救，大批消防人員趕至，因雨勢過大空拍機無法起飛，消防人員搜索1個多小時後找到1男1女兩名傷者，救出後送醫。

基隆市消防局表示，昨晚10時52分獲報，中正區調和街266巷最上方邊坡下，有自小客報稱停車不慎，滑落邊坡。

報案人表示，目前人意識清醒，掉落高度差約5層樓，車內有兩人受困山坡下方。消防局出動2個分隊，共計4輛消防車、1輛救護車、空拍機1台、12名警消前往搜救。

現場地勢陡峭，但由於雨勢過大空拍機無法起飛，人力搜索約1個多小時後發現傷者，兩名傷者皆身上多處擦傷，今天凌晨帶下山後將兩人送至三軍醫院救治，並無大礙，只有皮外傷。

消防人員發現，白色自小客受損，車內還有一頂安全帽，墜落原因還要進一步了解。根據消防人員拍下影片，車體有受損，但車子前後都沒有看到懸掛車牌，十分詭異，還有待警方了解釐清。

基隆汽車墜5樓高山坡，2男女獲救。記者游明煌／翻攝
基隆汽車墜5樓高山坡，2男女獲救。記者游明煌／翻攝
基隆汽車墜5樓高山坡，2男女獲救。記者游明煌／翻攝
基隆汽車墜5樓高山坡，2男女獲救。記者游明煌／翻攝
基隆汽車墜5樓高山坡，2男女獲救。記者游明煌／翻攝
基隆汽車墜5樓高山坡，2男女獲救。記者游明煌／翻攝
基隆汽車墜5樓高山坡，詭異前後都沒車牌。記者游明煌／翻攝
基隆汽車墜5樓高山坡，詭異前後都沒車牌。記者游明煌／翻攝

基隆 消防人員 空拍機

延伸閱讀

基隆市近20萬面門牌明、後年更換 市府設計6款式開放票選

三芝透天厝清晨陷火海 2消防救援不慎墜落、遭重物砸傷

中選會列基隆選委會9缺失 王鴻薇痛批：民進黨輸不起

北市消積極創新與國際交流 消防員擴至2550人

相關新聞

工人墜落不治 北市跨年舞台勒令停工

跨年在即，北市府前天開始在市府西大門前搭跨年晚會舞台，36歲拉姓男臨時工昨晚6時半作業時，不慎從鷹架墜落，送醫不治；北市...

影／停車不慎？基隆汽車墜5樓山坡2男女獲救 無掛車牌詭異

基隆市中正區調和街266巷山坡，昨晚近11時，有一輛白色自小客，疑因大雨視線不佳，不慎滑落約5層樓高的山坡受困，打電話向...

廣角鏡／國道一號九如段3車事故1死2傷

國道一號高雄九如路交流道附近昨傍晚發生高雄客運、廂型車、賓士轎車三車追撞事故，黃姓男子駕廂型車載曾姓母女，疑變換車道不慎...

耶誕夜北市跨年舞台工人墜落亡 綠議員：市長眼前無勞安

台北市府前跨年舞台搭設工程，晚間發生工人不慎從樓高20公尺的鷹架上墜落死亡。台北市議員陳怡君表示，勞工在市府門前發生工安...

北市跨年舞台勒令停工！1工人墜落身亡「原因曝」…遭重罰30萬

再過幾天就要跨年，北市府大樓前昨起進行跨年晚會舞台搭架，今晚6時左右，發生一名30多歲臨時工在15公尺高處在吊運、安裝馬...

國1廂型車連撞客運、賓士…女乘客噴飛慘死 老母負傷守候不願就醫

國道1號高雄九如路交流道附近，高雄客運與廂型車及賓士轎車車禍，造成1死2傷，警方調查初步肇因出爐。疑廂型車變換車道，與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。