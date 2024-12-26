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影／停車不慎？基隆汽車墜5樓山坡2男女獲救 無掛車牌詭異
基隆市中正區調和街266巷山坡，昨晚近11時，有一輛白色自小客，疑因大雨視線不佳，不慎滑落約5層樓高的山坡受困，打電話向119求救，大批消防人員趕至，因雨勢過大空拍機無法起飛，消防人員搜索1個多小時後找到1男1女兩名傷者，救出後送醫。
基隆市消防局表示，昨晚10時52分獲報，中正區調和街266巷最上方邊坡下，有自小客報稱停車不慎，滑落邊坡。
報案人表示，目前人意識清醒，掉落高度差約5層樓，車內有兩人受困山坡下方。消防局出動2個分隊，共計4輛消防車、1輛救護車、空拍機1台、12名警消前往搜救。
現場地勢陡峭，但由於雨勢過大空拍機無法起飛，人力搜索約1個多小時後發現傷者，兩名傷者皆身上多處擦傷，今天凌晨帶下山後將兩人送至三軍醫院救治，並無大礙，只有皮外傷。
消防人員發現，白色自小客受損，車內還有一頂安全帽，墜落原因還要進一步了解。根據消防人員拍下影片，車體有受損，但車子前後都沒有看到懸掛車牌，十分詭異，還有待警方了解釐清。
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