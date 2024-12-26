工人墜落不治 北市跨年舞台勒令停工

北市府搭建跨年晚會舞台，一名36歲臨時工在吊運、安裝馬達時，不甚墜落死亡。記者洪子凱／攝影 跨年在即，北市府前天開始在市府西大門前搭跨年晚會舞台，36歲拉姓男臨時工昨晚6時半作業時，不慎從鷹架墜落，送醫不治；北市勞動局勞檢處前往稽查，已令主舞台全面停工，將重大職災依相關行政、刑事責任移送。

北市府搭建跨年晚會舞台，拉男是現場負責工程公司的臨時工，在15公尺高處吊運、安裝馬達時，疑似防護安全帶沒扣好墜落，下方有防護安全網，但未攔住拉男，其他工人見他墜落趕緊報案，警消獲報到場已無生命跡象，送北醫急救仍不治。

勞動局勞檢處長梁蒼淇說，勞動局後續會追究這名臨時工，雇主是否有幫投勞健保等，至於舞台搭設的公共意外責任險經確認有投保。

梁蒼淇表示，目前勞檢處已經勒令主舞台全面停工，後續要復工，必須要確保人員防護安全網重新檢查，經勞檢處確認後才能復工，目前已經確定追究事業單位違反職安法，因屬重大職災，報告書經職安署確認後，將相關人員行政刑法部分移送法院，行政裁處則開罰最重30萬元。