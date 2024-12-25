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耶誕夜北市跨年舞台工人墜落亡 綠議員：市長眼前無勞安

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

北市府前跨年舞台搭設工程，晚間發生工人不慎從樓高20公尺的鷹架上墜落死亡。台北市議員陳怡君表示，勞工在市府門前發生工安意外，發生在耶誕節團聚的節日，還有比這令人難過的意外？且竟在市府門前、市長蔣萬安眼前，都無法確保廠商設置防務措施都無法保障勞工安全，令人氣憤又痛心。

陳怡君說，蔣萬安與經過市府大門的官員都應該自省，市政是否能做的更好，如何讓台北市民萬安，而不是老蹭演唱會熱度。勞動局每次對於高空墜落意外的說法，總是千篇一律，但同樣意外不斷發生，讓人難以忍受。

陳怡君表示，每個勞工背後都是一個家庭，究竟要到何時才能落實工安。尤其，連在市府門前，如此近的距離，政府都無法保障勞工安全。

陳怡君說，市長室在11樓，勞動局在5樓，走到大門抬頭就會看見工人在舞台搭設。若在蔣萬安眼前都無法確保廠商設置防務措施，要求勞工確實鉤掛安全帶。市府如何保證其他工地的環境安全？

台北市政府搭設跨年晚會舞台，臨時工36歲拉姓男子今晚在市府前作業時，從約20公尺高鷹架墜落，失去生命跡象被送醫急救。記者李奕昕／翻攝
台北市政府搭設跨年晚會舞台，臨時工36歲拉姓男子今晚在市府前作業時，從約20公尺高鷹架墜落，失去生命跡象被送醫急救。記者李奕昕／翻攝
北市府大樓前正在搭建跨年晚會舞台，不過晚間6時左右，發生一名工人疑似架設鷹架時，不明原因從鷹架上墜落，當場無生命跡象，已緊急送北醫急救。記者洪子凱／攝影
北市府大樓前正在搭建跨年晚會舞台，不過晚間6時左右，發生一名工人疑似架設鷹架時，不明原因從鷹架上墜落，當場無生命跡象，已緊急送北醫急救。記者洪子凱／攝影

北市府 工安 耶誕節 蔣萬安

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