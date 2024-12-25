北市跨年舞台勒令停工！1工人墜落身亡「原因曝」…遭重罰30萬

再過幾天就要跨年，北市府大樓前昨起進行跨年晚會舞台搭架，今晚6時左右，發生一名30多歲臨時工在15公尺高處在吊運、安裝馬達時，防護安全帶沒扣好、防護安全網墜落時也沒攔住這名工人，致墜落死亡。

北市勞動局勞檢處前往稽查，已令主舞台全面停工，並依重大職災相關行政刑事移送，也行政裁處最重30萬元。

北市勞動局勞檢處長梁蒼淇表示，由於這名墜落工人是臨時工，勞動局會後續追究這名臨時工，雇主是否有幫忙投勞健保等，至於舞台搭設的公共意外責任險經確認有投保。

這起意外是發生在今天晚間六點多，北市府跨年晚會舞台搭建，工人正進行15米高主舞台架頂吊運馬達時，不慎從十多米高處墜落，因兩道防護措施都沒有落實，工人墜落地面已無生命跡象，送醫仍宣告不治。

梁蒼淇表示，目前勞檢處已經勒令主舞台全面停工，後續要復工，必須要確保人員防護安全網重新檢查，經勞檢處確認後才能復工，目前已經確定追究事業單位違反職安法，因屬重大職災，報告書經職安數，將相關人員行政刑法部分移送法院，行政裁處則開罰最重30萬元。