國1廂型車連撞客運、賓士…女乘客噴飛慘死 老母負傷守候不願就醫

國道1號高雄九如路交流道附近，高雄客運與廂型車及賓士轎車車禍，造成1死2傷，警方調查初步肇因出爐。疑廂型車變換車道，與客運車碰撞，再撞上賓士轎車，廂型車女乘客噴飛出車外死亡。

國道1號高雄路段，高雄客運車與廂型車及轎車出車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝

國道第五警察隊今晚表示，這場車禍發生在今晚6時時10分許，黃姓男子（68歲）駕駛廂型車，經過國道1號南向366.1公里處高雄九如路交流道附近，行駛最外側準備下交流道的輔助車道，疑因變換車道時，不巧高雄客運司機謝姓男子（55歲）駕駛客運車，直行行駛外側車道通過，2車發生碰撞後，黃男的廂型車轉向，再撞擊前方行駛在輔助車道由林姓男子（75歲）駕駛的賓士轎車。

廂型車車頭幾乎全毀，黃男受傷意識不清，送往國軍高雄總醫院急救，他車上的乘客曾姓女子（55歲）車禍時噴出車外，當場死亡，曾女的母親（80歲）也身體多處受傷，但因女兒死亡，在救護車抵達時不願送醫。