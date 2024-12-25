快訊

曾發求救訊號、遇GPS干擾 亞塞拜然航空空難恐逾30死

新北等3縣市濃霧特報！能見度不足200公尺 持續至明天上午

聽新聞
0:00 / 0:00

國1廂型車連撞客運、賓士…女乘客噴飛慘死 老母負傷守候不願就醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

國道1號高雄九如路交流道附近，高雄客運與廂型車及賓士轎車車禍，造成1死2傷，警方調查初步肇因出爐。疑廂型車變換車道，與客運車碰撞，再撞上賓士轎車，廂型車女乘客噴飛出車外死亡

國道1號高雄路段，高雄客運車與廂型車及轎車出車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
國道1號高雄路段，高雄客運車與廂型車及轎車出車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝

國道第五警察隊今晚表示，這場車禍發生在今晚6時時10分許，黃姓男子（68歲）駕駛廂型車，經過國道1號南向366.1公里處高雄九如路交流道附近，行駛最外側準備下交流道的輔助車道，疑因變換車道時，不巧高雄客運司機謝姓男子（55歲）駕駛客運車，直行行駛外側車道通過，2車發生碰撞後，黃男的廂型車轉向，再撞擊前方行駛在輔助車道由林姓男子（75歲）駕駛的賓士轎車。

廂型車車頭幾乎全毀，黃男受傷意識不清，送往國軍高雄總醫院急救，他車上的乘客曾姓女子（55歲）車禍時噴出車外，當場死亡，曾女的母親（80歲）也身體多處受傷，但因女兒死亡，在救護車抵達時不願送醫。

高雄客運車在車禍撞擊後，前擋風玻璃裂開，右車身凹陷，車上含司機共27人未受傷。確實𦘦因仍待警方調查。

國道1號高雄路段，高雄客運車與廂型車及轎車出車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
國道1號高雄路段，高雄客運車與廂型車及轎車出車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
國道1號高雄路段，高雄客運車與廂型車及轎車出車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
國道1號高雄路段，高雄客運車與廂型車及轎車出車禍，造成1死2傷。記者林保光／翻攝

國道 死亡 車禍

延伸閱讀

國1高雄客運與廂型車、BMW追撞 6旬女駕駛噴出車外慘死

國道1號高雄路段公車與2轎車車禍 有人從車內噴出釀1死2傷

雄工之光！光寶科技創辦人宋恭源捐母校 市值逾1億元股票助學

高雄騎士閃狗遭轎車撞死 開車人無肇責獲不起訴餵狗男被訴

相關新聞

北市跨年舞台勒令停工！1工人墜落身亡「原因曝」…遭重罰30萬

再過幾天就要跨年，北市府大樓前昨起進行跨年晚會舞台搭架，今晚6時左右，發生一名30多歲臨時工在15公尺高處在吊運、安裝馬...

國1廂型車連撞客運、賓士…女乘客噴飛慘死 老母負傷守候不願就醫

國道1號高雄九如路交流道附近，高雄客運與廂型車及賓士轎車車禍，造成1死2傷，警方調查初步肇因出爐。疑廂型車變換車道，與...

友守候多時等不到人 嘉義7旬婦昏坐車站廁所馬桶不治

嘉義市一名7旬陳姓婦人欲搭火車找友人，友人守候多時未接到人也無法取得聯絡，經找尋發現陳婦昏倒在嘉義火車站廁所內，送醫不治...

北捷平安夜驚傳鬥毆！短髮女不滿遭插隊 竟盛怒揮拳暴打老翁

台北捷運在平安夜發生毆打案件，民眾搭乘松山新店線時，拍攝到一位短髮女乘客暴打一名老翁，據了解是老翁插隊所致。北捷警表示，...

耶誕夜北市跨年舞台工人墜落亡 綠議員：市長眼前無勞安

台北市府前跨年舞台搭設工程，晚間發生工人不慎從樓高20公尺的鷹架上墜落死亡。台北市議員陳怡君表示，勞工在市府門前發生工安...

三芝透天厝清晨陷火海 2消防救援不慎墜落、遭重物砸傷

新北市三芝區1間3層樓透天厝今天清晨5時許發生火警，消防人員到場時發現整棟透天厝全面燃燒，立即布設水線灌救，50分鐘內將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。