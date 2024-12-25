快訊

女員工遭主管性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討

央行打炒房打出逾放？投資客無法脫手使銀行逾放增加

唐綺陽罕提曾有「一年短命婚姻」 被母1句話激到賭氣結婚

三芝透天厝清晨陷火海 2消防救援不慎墜落、遭重物砸傷

聯合報／ 記者林昭彰黃子騰／新北即時報導

新北市三芝區1間3層樓透天厝今天清晨5時許發生火警，消防人員到場時發現整棟透天厝全面燃燒，立即布設水線灌救，50分鐘內將火勢撲滅，所幸屋內無人並未造成人員傷亡。但有2名消防員搶救時不慎墜落及遭重物砸傷，所幸經就醫後無大礙。

據了解，位於三芝區陽明路山區這棟透天厝，屋齡已經30多年，屋主平常不在家只有假日會來住。不料今天清晨5時透天厝突然發生火警，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，消防人員到場時發現整棟透天厝已全面燃燒陷入火海，立即布線搶救，於5時51分將火勢撲滅，燃燒面積約60坪，起火原因仍待火調人員調查。

但搶救過程中竹圍分隊孟姓小隊長及1名消防員不慎墜落及遭重物砸傷，所幸經就醫後無大礙。新北市消防局長陳崇岳得知後與副局長、大隊長一同至竹圍分隊慰問2名受傷消防員，見到2人精神奕奕平安無事，也囑咐2人好好休息早日康復。

位於新北市三芝區陽明路這間透天厝今天清晨發生火警。記者黃子騰／翻攝
位於新北市三芝區陽明路這間透天厝今天清晨發生火警。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局長陳崇岳到分隊慰問受傷消防員。圖／翻攝自新北消防北海六號臉書
新北市消防局長陳崇岳到分隊慰問受傷消防員。圖／翻攝自新北消防北海六號臉書

消防員 透天厝

延伸閱讀

北市消積極創新與國際交流 消防員擴至2550人

桃消化身耶誕老人防災宣導 大小朋友溫馨報佳音領禮物

隔絕寒冷濕氣 暖心協會送三芝興華附幼地板床

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

相關新聞

北市跨年晚會舞台搭建出意外 工人從20米高鷹架墜落送醫不治

跨年將近，台北市政府近期開始搭設跨年晚會舞台，某工程公司臨時工36歲拉姓男子今晚6時半在市府西大門前搭設舞台作業時...

國1高雄客運與廂型車、BMW追撞 6旬女駕駛噴出車外慘死

國道1號高雄九如路交流道附近南下路段，今晚高雄客運與1輛廂型車及1輛BMW轎車發生車禍，駕駛廂型車的女子在遭猛烈撞擊，車...

北捷平安夜驚傳鬥毆！短髮女不滿遭插隊 竟盛怒揮拳暴打老翁

台北捷運在平安夜發生毆打案件，民眾搭乘松山新店線時，拍攝到一位短髮女乘客暴打一名老翁，據了解是老翁插隊所致。北捷警表示，...

國1廂型車連撞客運、BMW…女乘客噴飛慘死 老母負傷守候不願就醫

國道1號高雄九如路交流道附近，高雄客運與廂型車及BMW轎車車禍，造成1死2傷，警方調查初步肇因出爐。疑廂型車變換車道，與...

友守候多時等不到人 嘉義7旬婦昏坐車站廁所馬桶不治

嘉義市一名7旬陳姓婦人欲搭火車找友人，友人守候多時未接到人也無法取得聯絡，經找尋發現陳婦昏倒在嘉義火車站廁所內，送醫不治...

三芝透天厝清晨陷火海 2消防救援不慎墜落、遭重物砸傷

新北市三芝區1間3層樓透天厝今天清晨5時許發生火警，消防人員到場時發現整棟透天厝全面燃燒，立即布設水線灌救，50分鐘內將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。