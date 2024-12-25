三芝透天厝清晨陷火海 2消防救援不慎墜落、遭重物砸傷

新北市三芝區1間3層樓透天厝今天清晨5時許發生火警，消防人員到場時發現整棟透天厝全面燃燒，立即布設水線灌救，50分鐘內將火勢撲滅，所幸屋內無人並未造成人員傷亡。但有2名消防員搶救時不慎墜落及遭重物砸傷，所幸經就醫後無大礙。

據了解，位於三芝區陽明路山區這棟透天厝，屋齡已經30多年，屋主平常不在家只有假日會來住。不料今天清晨5時透天厝突然發生火警，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，消防人員到場時發現整棟透天厝已全面燃燒陷入火海，立即布線搶救，於5時51分將火勢撲滅，燃燒面積約60坪，起火原因仍待火調人員調查。