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影／新北派出所長走路途中抓車手 熱騰騰20萬現金交還被害人
新北市三重警分局光明派出所所長郭坤杰，上午走路要去捷運站巡簽時，見1可疑男子蹲在超商前滑手機，暗中尾隨並通報警網支援，當場逮捕2名車手。事後循線找到被害人，她十分詫異：剛交出20萬元差點落入詐騙集團手中。
郭坤杰今天上午10時許從派出所出發，打算走路500公尺到捷運菜寮站巡簽，結果半途在捷運站後方150公尺的重新路三段115巷轉角，瞥見22歲黃姓男子戴口罩、後背包，蹲坐超商店前滑手機，直覺非常可疑。
所長拿出手機錄影監控，看著他朝新北大道走去，便尾隨繼續觀察，同時通報線上警網支援。稍後黃男走進新北大道一段46巷10弄坐上1輛轎車，24歲林姓駕駛一看見制服警察趕抵，立即開車想逃，但前後已被7名員警包夾，直接攔停。
2人身上被搜出現金20萬元、12張提款卡、1台點鈔機、6支行動電話，黃男坦承30分鐘之前剛向被害人收款20萬元，準備交給林男上繳詐騙集團。
員警下午找到29歲陳姓被害女子，她說在IG認識陌生網友，被推薦去投資虛擬貨幣，上午10時許在超商面交20萬元現金給黃男，沒想到對方竟是詐騙集團，幸好警方及時追回。黃男、林男警詢後被依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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