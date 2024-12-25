影／新北派出所長走路途中抓車手 熱騰騰20萬現金交還被害人

新北市三重警分局光明派出所所長郭坤杰，上午走路要去捷運站巡簽時，見1可疑男子蹲在超商前滑手機，暗中尾隨並通報警網支援，當場逮捕2名車手。事後循線找到被害人，她十分詫異：剛交出20萬元差點落入詐騙集團手中。

郭坤杰今天上午10時許從派出所出發，打算走路500公尺到捷運菜寮站巡簽，結果半途在捷運站後方150公尺的重新路三段115巷轉角，瞥見22歲黃姓男子戴口罩、後背包，蹲坐超商店前滑手機，直覺非常可疑。

所長拿出手機錄影監控，看著他朝新北大道走去，便尾隨繼續觀察，同時通報線上警網支援。稍後黃男走進新北大道一段46巷10弄坐上1輛轎車，24歲林姓駕駛一看見制服警察趕抵，立即開車想逃，但前後已被7名員警包夾，直接攔停。

2人身上被搜出現金20萬元、12張提款卡、1台點鈔機、6支行動電話，黃男坦承30分鐘之前剛向被害人收款20萬元，準備交給林男上繳詐騙集團。