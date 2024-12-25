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國1高雄客運與廂型車、BMW追撞 6旬女駕駛噴出車外慘死
國道1號高雄九如路交流道附近南下路段，今晚高雄客運與1輛廂型車及1輛BMW轎車發生車禍，駕駛廂型車的女子在遭猛烈撞擊，車毀人噴出車外，當場死亡，車內另2人受傷，南下交通受阻，肇事原因正由警方調查。
國道1號南下366.1公里高雄九如路交流道附近路段，今天晚間6時10分許發生3車車禍，事故發生後，高雄客運停在中線靠外車道，廂型車在外車道被撞得左前車身和車頭損毀，駕駛廂型車的女子（約60歲）噴出車外，當場死亡。
女死者車上另載2人，包括約80歲的婦人和70多歲的老翁，其中婦人與死者是母女，老翁受傷送國軍高雄總醫院治療，老婦人拒送醫。另輛BMW轎車車上2人，未送醫。
高雄客運車上含司機共有27人，右車身凹陷，許多乘客在車禍發生時，表示有些疼痛，但都未送醫。國道第五警察大隊表示正調查事故原因當中。
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