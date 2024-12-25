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疑鄰居間起糾紛！巷弄騎樓近300輛機車被檢舉違停 民眾叫苦
基隆市大慶大城社區疑因住戶間糾紛，警方接獲檢舉中和路168巷13弄騎樓違停機車，前往舉發。基隆市議員施偉政今天出示一大疊舉發單說，市府公告商業街道騎樓開放騎樓停車，住宅區停車需求更大，也應納入，讓居民住得更安心。
基隆市政府發言人呂謦煒表示，騎樓開放停車路段調整，市府會依相關規範審慎評估。
施偉政今天表示，23日下午服務處接獲10多通電話陳情，指警方因為接獲檢舉，到中和路168巷13弄舉發停放在騎樓的機車違規，讓住戶苦不堪言。就他了解，警方接獲3波檢舉，舉發車次可能近300輛。
施偉政表示，市府已公告38處「騎樓可停放機車」區域，大多為商業區域，其實住宅區才是真正需要把機車停放在騎樓的區域。他轉述當地居民意見，市府不是有騎樓停放機車規範？為什麼沒有納入大慶社區的騎樓？
施偉政說，基隆市有很多早期住宅區，沒有規畫完善停車空間，導致現今很多公寓住戶都有自己的停車秩序。市府規範騎樓可以停放機車，出現市區、郊區兩套標準，造成民眾矛盾，建議市府盡速將所有騎樓區域，列入基隆市騎樓停車適用區，才能避免一個城市兩套標準的混亂問題。
中和路168巷13弄住戶抱怨，住了20、30年來，不曾遇到這種刻意的舉發行為，社區內機車位不好找，如果能納入騎樓停車適用區，相信多數住戶都會配合，將騎樓分成可停車區域，以及不能停車的綠腳丫區域。
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