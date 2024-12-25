醒吾男大生揮刀殺人未遂送辦 檢7日火速起訴理由曝光

卓姓男大生與劉姓男大生網路糾紛，上周相約談判揮刀，2人皆受傷送醫，警方介入依殺人未遂罪嫌送辦卓男，法院裁定5萬元交保、限制住居，案發至今7日檢方火速偵結，理由曝光。

起訴指出，卓男與劉男在網路上發生爭執，相約12月18日下午5時許在中國文化大學後門談判，卓攜帶菜刀搭乘計程車赴約，劉騎乘友人機車到場，卓見劉現身，明知人體腹部有重要器官，揮刀可能致人於死，仍持刀近距離朝劉腹部、手腳，致劉頭部、左手、右側腰部、右側大小腿撕裂傷，經送醫後未發生死亡結果而未遂。

卓男犯後對於犯行坦承不諱，檢方勘驗卓男、劉男及證人筆錄，以及案發監視器畫面等事證，認卓犯嫌足堪認定，今偵結依殺人未遂罪嫌起訴卓男。

檢警調查，18歲卓男是醒吾科大學生，20歲劉男是文大學生，兩人透過網路遊戲認識，另結識一名女網友，劉男日前透過社群軟體傳訊卓男母親「知道你兒子在外騷擾女生嗎？」，卓氣憤約出劉男揮刀。