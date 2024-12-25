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友守候多時等不到人 嘉義7旬婦昏坐車站廁所馬桶不治

中央社／ 嘉義市25日電

嘉義市一名7旬陳姓婦人欲搭火車找友人，友人守候多時未接到人也無法取得聯絡，經找尋發現陳婦昏倒在嘉義火車站廁所內，送醫不治。嘉檢今天相驗，死因疑為心血管疾病造成。

嘉義地檢署表示，陳婦身體無外傷，被發現時，廁所門反鎖，她坐在馬桶上頭往後仰。檢警今天會同法醫相驗，陳婦死因疑為心血管疾病造成，死亡方式為自然死。

警方指出，陳婦（74歲）昨天前往嘉義火車站，原欲搭乘昨天清晨6時57分列車至台南尋找友人，但陳婦友人昨天上午在台南火車站守候多時仍不見陳婦走出車站，以手機聯繫又無人接聽，深感有異，聯繫陳婦的兒子尋找。

警方指出，陳婦的兒子黃姓男子因也聯繫不上母親，立即前往嘉義火車站請求鐵路警察協助找尋，結果在車站的女廁內發現陳婦，當時陳婦已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫急救後仍被宣告不治。

嘉義市陳姓婦人24日欲搭火車找友人，卻昏倒在嘉義火車站廁所內、送醫不治。經嘉義地檢署25日相驗，研判婦人死因疑為心血管疾病。圖為嘉義地檢署外觀。圖／（嘉義地檢署提供）中央社
嘉義市陳姓婦人24日欲搭火車找友人，卻昏倒在嘉義火車站廁所內、送醫不治。經嘉義地檢署25日相驗，研判婦人死因疑為心血管疾病。圖為嘉義地檢署外觀。圖／（嘉義地檢署提供）中央社

嘉義 廁所 火車站

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