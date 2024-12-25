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新店工人4樓墜落砸中機車騎士 勞檢處要求停止作業

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

工人馮姓男子今天下午在新店區一處公寓修理紗窗，不慎從4樓墜落，砸中正好騎機車路過騎士徐姓男子，2人均送醫搶救。新北市勞檢處表示，馮男現場雇有勞工幫同工作，初步認定具雇主身分，本意外非屬職安法的職業災害，但勞檢處仍要求現場停止作業，以避免災害擴大。

新北市勞檢處表示，今天下午接獲通報，新店區安坑路某民宅發生人員墜落意外，勞檢處隨即派員前往實施檢查。

經初步調查發現，今天下午1時許，馮男（73歲）在民宅4樓陽台從事鐵窗拆除作業，因未佩戴安全帶等個人防護裝備，致墜落至1樓地面，墜落高度約12公尺，並壓擊當時騎車經過的徐姓機車騎士，馮男當場意識昏迷，徐姓騎士則意識清醒並無大礙，分別送往台北慈濟醫院及安康耕莘救治，目前仍在醫院治療中。

勞檢處說，因馮男現場雇有勞工幫同工作，初步認定具雇主身分，因此本次意外非屬職安法的職業災害，但勞檢處仍要求現場停止作業，以避免災害擴大。馮男是否符合職災保險的請領資格，勞檢處將通報勞保局給予必要的協助。

工人馮姓男子今天下午新北市新店區安康路3段修理紗窗，不慎從4樓墜落，砸中路過騎士徐姓男子，2人均送醫搶救。記者王長鼎／翻攝
工人馮姓男子今天下午新北市新店區安康路3段修理紗窗，不慎從4樓墜落，砸中路過騎士徐姓男子，2人均送醫搶救。記者王長鼎／翻攝

勞檢 職災 雇主

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