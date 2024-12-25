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男子登尖石鄉北德拉曼墜谷 救難人員搬運遺體下山

中央社／ 新竹縣25日電

新北市43歲張姓男子日前到尖石鄉北德拉曼巨木步道失聯，新竹縣消防局今天說，在北德拉曼狂風嶺懸崖下發現男子已身亡，以人力拖拉、搬運下山，後續交由警方及家屬處理。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，12月23日獲報此案，立即派遣尖石分隊人員前往搜尋，昨天北德拉曼狂風嶺懸崖下發現失聯民眾，垂直落差高度約有80至100公尺，考量地勢險峻落差高度大且視線不佳、與搜救人員安全等評估，在今天進行搬運下山。

消防局說，搜救人員透過架設繩索等並以人力方式，已將張男遺體搬運下山至鴛鴦谷瀑布停車場，後續交由警方及家屬處理。

警消告訴中央社記者，民眾登山或行走山區步道時，最好與友人同行，且務必謹慎小心，以免發生意外。

新北市43歲張姓男子日前到尖石鄉的北德拉曼巨木步道失聯，新竹縣消防局說，搜救人員在北德拉曼狂風嶺懸崖下發現男子已身亡，25日將遺體搬運下山。圖／（新竹縣消防局提供）中央社
新北市43歲張姓男子日前到尖石鄉的北德拉曼巨木步道失聯，新竹縣消防局說，搜救人員在北德拉曼狂風嶺懸崖下發現男子已身亡，25日將遺體搬運下山。圖／（新竹縣消防局提供）中央社

新北市43歲張姓男子日前到尖石鄉的北德拉曼巨木步道後失聯，新竹縣消防局獲報派員上山搜救，24日在北德拉曼狂風嶺懸崖下發現張男，已身亡。圖／（新竹縣消防局提供）中央社
新北市43歲張姓男子日前到尖石鄉的北德拉曼巨木步道後失聯，新竹縣消防局獲報派員上山搜救，24日在北德拉曼狂風嶺懸崖下發現張男，已身亡。圖／（新竹縣消防局提供）中央社

失聯 遺體

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