男子登尖石鄉北德拉曼墜谷 救難人員搬運遺體下山
新北市43歲張姓男子日前到尖石鄉北德拉曼巨木步道失聯，新竹縣消防局今天說，在北德拉曼狂風嶺懸崖下發現男子已身亡，以人力拖拉、搬運下山，後續交由警方及家屬處理。
新竹縣消防局今天發布訊息指出，12月23日獲報此案，立即派遣尖石分隊人員前往搜尋，昨天北德拉曼狂風嶺懸崖下發現失聯民眾，垂直落差高度約有80至100公尺，考量地勢險峻落差高度大且視線不佳、與搜救人員安全等評估，在今天進行搬運下山。
消防局說，搜救人員透過架設繩索等並以人力方式，已將張男遺體搬運下山至鴛鴦谷瀑布停車場，後續交由警方及家屬處理。
警消告訴中央社記者，民眾登山或行走山區步道時，最好與友人同行，且務必謹慎小心，以免發生意外。
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