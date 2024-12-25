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重達20多公斤！一夜搬光4210枚硬幣 台南44歲銅板女大盜落網
台南新化區燒烤攤商備貨倉庫遭闖空門，屋內銅板、10萬元現鈔、金項鍊、玉墜子等財物被盜一空，新化警分局全力追緝，今天凌晨逮捕44歲的武姓女嫌犯，起出相關贓物，點算後，5元、10元與50元的硬幣共4210枚，竊嫌稱錢從偷來迄今都沒有花用，全案依竊盜罪送辦。
據指出，在新化中正路做生意的一名攤商日前報案，他在附近備貨倉庫放置存了多年的50元銅板硬幣，還包括10萬元現金及一條金項鍊等全部被竊，由於該名年逾60歲的攤商每天在倉庫準備燒烤食材後就回家睡覺，翌日凌晨再前去載貨，到傳統市場開業，長期固定作息。
警方調查竊嫌疑似打開室內的燈光，偷走分藏在倉庫裡各處的錢袋，並未翻箱倒櫃，顯見掌握攤商的作息時間，從容行竊，研判是認識的人所為，成立專案小組積極偵辦。
經鎖定一名武姓女嫌犯，今天凌晨前往逮人，並起出相關贓物，包含10萬5千元的現鈔，以及400枚的5元硬幣、1600枚的10元硬幣、2210枚的50元硬幣，還有價值23萬元的項鍊與玉墜等，合計追回逾46萬元。
據指出，武姓女嫌犯與被害人認識，熟悉他的作息，知道倉庫內有存放財物後，一時起了貪念，伺機闖空門作案；偵訊後被警方依竊盜罪移送法辦。
另為遏阻詐欺案，今年7月至12月間詐欺車手在新化地區共提領355次，11月一度壓制為0件，12月18、19日刑事警察局發布警訊，再度遭提領46次，新化警方發現涉案車手有2名，1名車手在外、另1名在押，22日順利查緝該名在外提領車手，新化警分局表示，今年下半年已成功緝獲17名詐欺車手，全數移送法辦，以遏止此類犯罪行為的蔓延。
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