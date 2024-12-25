快訊

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

聽新聞
0:00 / 0:00

重達20多公斤！一夜搬光4210枚硬幣 台南44歲銅板女大盜落網

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南新化區燒烤攤商備貨倉庫遭闖空門，屋內銅板、10萬元現鈔、金項鍊、玉墜子等財物被盜一空，新化警分局全力追緝，今天凌晨逮捕44歲的武姓女嫌犯，起出相關贓物，點算後，5元、10元與50元的硬幣共4210枚，竊嫌稱錢從偷來迄今都沒有花用，全案依竊盜罪送辦。

據指出，在新化中正路做生意的一名攤商日前報案，他在附近備貨倉庫放置存了多年的50元銅板硬幣，還包括10萬元現金及一條金項鍊等全部被竊，由於該名年逾60歲的攤商每天在倉庫準備燒烤食材後就回家睡覺，翌日凌晨再前去載貨，到傳統市場開業，長期固定作息。

警方調查竊嫌疑似打開室內的燈光，偷走分藏在倉庫裡各處的錢袋，並未翻箱倒櫃，顯見掌握攤商的作息時間，從容行竊，研判是認識的人所為，成立專案小組積極偵辦。

經鎖定一名武姓女嫌犯，今天凌晨前往逮人，並起出相關贓物，包含10萬5千元的現鈔，以及400枚的5元硬幣、1600枚的10元硬幣、2210枚的50元硬幣，還有價值23萬元的項鍊與玉墜等，合計追回逾46萬元。

據指出，武姓女嫌犯與被害人認識，熟悉他的作息，知道倉庫內有存放財物後，一時起了貪念，伺機闖空門作案；偵訊後被警方依竊盜罪移送法辦。

另為遏阻詐欺案，今年7月至12月間詐欺車手在新化地區共提領355次，11月一度壓制為0件，12月18、19日刑事警察局發布警訊，再度遭提領46次，新化警方發現涉案車手有2名，1名車手在外、另1名在押，22日順利查緝該名在外提領車手，新化警分局表示，今年下半年已成功緝獲17名詐欺車手，全數移送法辦，以遏止此類犯罪行為的蔓延。

台南市新化區烤肉攤商被盜走的銅板及財物，新化警方成功追回。圖／民眾提供
台南市新化區烤肉攤商被盜走的銅板及財物，新化警方成功追回。圖／民眾提供

台南 硬幣 竊盜

延伸閱讀

影／紐約地鐵燒死人畫面曝！男冷血搧風加火 落網稱：喝茫不記得

台南新化大目降好農市開幕 花卉農特產品展售多項優惠

台南燒烤攤商遭竊！重62公斤、價值逾30萬硬幣被搬空…嫌恐早有預謀

崩溝溪台南新化周邊常淹水 整治下月底完工

相關新聞

重達20多公斤！一夜搬光4210枚硬幣 台南44歲銅板女大盜落網

台南新化區燒烤攤商備貨倉庫遭闖空門，屋內銅板、10萬元現鈔、金項鍊、玉墜子等財物被盜一空，新化警分局全力追緝，今天凌晨逮...

影／新店工人修紗窗從4樓墜落 正好砸中路過騎士雙雙送醫

新北市今傳工安意外，工人馮姓男子今天下午新店區一處公寓修理紗窗，不慎從4樓墜落，砸中正好騎機車路過騎士徐姓男子，2人均送...

高雄騎士閃狗遭轎車撞死 開車人無肇責獲不起訴餵狗男被訴

莊姓男子騎腳踏車險些撞到竄出的狗，他連忙閃避卻遭後方的轎車撞上，送醫後6天不治。家屬追究責任，高雄地檢署認為撞他的人無肇...

越南男子駕車撞上台中公車...同向機車也倒楣 2傷送醫

台中市一名越南籍男子上午10時52分駕車行經大里區仁化路，疑在過彎時進入對向車道，與公車碰撞，還波及另輛與轎車同向的機車...

單親爸棉被給孩子自己卻凍死 她震驚不捨連續18年捐逾1500件棉被

雲林縣民胡珊珊18年前從新聞得知一名單親爸爸將僅有棉被給孩子蓋，自己卻凍死，相當震驚、不捨，為此她與親友發起「募被行動」...

三重出租套房命案相驗 胞姊控男友「不想活」慫恿妹妹走上絕路

新北市三重區一間出租套房昨天發生命案，36歲呂女被發現與吳姓男友躺臥在床上，呂女明顯死亡吳男則昏迷送醫治療。今天檢警相驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。