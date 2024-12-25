三重出租套房命案相驗 胞姊控男友「不想活」慫恿妹妹走上絕路

新北市三重區一間出租套房昨天發生命案，36歲呂女被發現與吳姓男友躺臥在床上，呂女明顯死亡吳男則昏迷送醫治療。今天檢警相驗時呂女姊姊強忍哀戚到場，難過的表示妹妹雖有欠債但不多不至於走上絕路，懷疑是吳男自己不想活慫恿妹妹輕生。

死者呂女姊姊懷疑吳男有問題。記者黃子騰／攝影

據了解，死亡的呂女與昏迷的吳男為情侶關係，2人皆從事餐飲業，一同住在新北市三重區中正北路一間出租套房，日前呂女因車禍導致腳部受傷生活不便，生活皆靠吳男照顧，且呂女因還有貸款，雙方經濟狀況並不寬裕。

上周六（21日）呂女與吳男一同外出用餐，晚間返回住處時呂女因行動不便，還是由吳男背他上樓。隨後吳男獨自下樓購物後再返回租屋處，接著2人就未再出門。今天中午時呂女姊姊因連續3天聯繫不上妹妹擔心不已，下午1時許來到妹妹租屋處查看。

但呂女姊姊按電鈴許久皆無人回應，頓時心覺有異立即報警。警方及消防人員、房東到場後，由房東開門進入，赫見2人倒臥床上，吳男全裸意識不清，呂女則是明顯死亡，救護人員立即將吳男送醫急救，但目前仍昏迷無法詢問。

檢察官今天到板橋殯儀館進行相驗，呂女姊姊則神色哀戚到場，經過半小時相驗後呂女姊姊步出相驗室，面對媒體詢問時直指吳男有問題。呂女姊姊指出，妹妹與吳男相處狀況還好，妹妹雖然有欠債但不多，不至於走上絕路，懷疑是吳男自己不想活，才慫恿妹妹輕生。

檢警相驗後初步判定呂女是一氧化碳中毒死亡，但確切死因仍須擇日解剖釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980