影／新店工人修紗窗從4樓墜落 正好砸中路過騎士雙雙送醫
新北市今傳工安意外，工人馮姓男子今天下午新店區一處公寓修理紗窗，不慎從4樓墜落，砸中正好騎機車路過騎士徐姓男子，2人均送醫搶救，其中馮男傷勢嚴重，情況並不樂觀，確實事發原因現由警方調查釐清中。
新北市警方今天下午1時43分獲報，新店區安康路3段發生工安意外，有2人受傷，員警與救護車迅速趕抵，發現工人馮姓男子（73歲）今天下午在新北市新店區安康路3段一處公寓修理紗窗，疑似重心不穩，不慎失足從4樓墜落，正巧砸中路過騎士徐姓男子（65歲），2人均送醫搶救。
據了解，無辜遭波及的徐男於案發現意識還清楚，由救護車送往耕莘醫院安康分院，馮男則由救護車送往新店慈濟醫院急救，目前意識昏迷，情況並不樂觀，詳細事故發生原因仍待警方調查釐清中，並已通報新北市勞工局勞動檢查處介入調查。
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