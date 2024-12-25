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蘆洲警暖心開導遭詐婦人走出陰霾 女兒送點心致謝

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區日前有1名婦人誤信投資詐術被騙90萬元，為此情緒極端低落，警方獲報後耐心開導並循線查獲3名車手，家屬欲送禮答謝被婉拒，事後再透過議員服務處轉介，今天帶著小點心到蘆洲警分局慰勞表達謝意。

59歲婦人是在8月間，透過臉書廣告加入LINE群組「牛股掏金地」，按照指示先後3次面交現金共90萬元，事後發現不對勁並與女兒討論，才驚覺受騙，向三民派出所報案提告詐欺。

期間婦人不甘受騙，情緒極端低落，經警員王冠文、陳威愷耐心說明及開導，婦人才稍微放寬心。後續警方積極調閱監視器並多方查訪，鎖定3名面交車手身分，順利於高雄、新竹、台北看守所查獲3名犯嫌，分別依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送法辦。

被害婦人的女兒特別感謝警方查獲嫌犯、協助母親走出陰霾，曾欲送禮答謝但被婉拒，後來再透過新北市議員陳家琪服務處引介，今天帶著「雙胞胎」小吃點心到蘆洲警分局慰勞，表達感謝之意。

新北市蘆洲有1名婦人誤信投資詐術被騙90萬元，為此情緒極端低落，警方獲報後耐心開導並循線查獲3名車手，婦人的女兒（右一）今天帶著「雙胞胎」小吃點心到蘆洲警分局慰勞表達謝意。圖／警方提供
新北市蘆洲有1名婦人誤信投資詐術被騙90萬元，為此情緒極端低落，警方獲報後耐心開導並循線查獲3名車手，婦人的女兒（右一）今天帶著「雙胞胎」小吃點心到蘆洲警分局慰勞表達謝意。圖／警方提供

詐騙 車手

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