蘆洲警暖心開導遭詐婦人走出陰霾 女兒送點心致謝
新北市蘆洲區日前有1名婦人誤信投資詐術被騙90萬元，為此情緒極端低落，警方獲報後耐心開導並循線查獲3名車手，家屬欲送禮答謝被婉拒，事後再透過議員服務處轉介，今天帶著小點心到蘆洲警分局慰勞表達謝意。
59歲婦人是在8月間，透過臉書廣告加入LINE群組「牛股掏金地」，按照指示先後3次面交現金共90萬元，事後發現不對勁並與女兒討論，才驚覺受騙，向三民派出所報案提告詐欺。
期間婦人不甘受騙，情緒極端低落，經警員王冠文、陳威愷耐心說明及開導，婦人才稍微放寬心。後續警方積極調閱監視器並多方查訪，鎖定3名面交車手身分，順利於高雄、新竹、台北看守所查獲3名犯嫌，分別依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送法辦。
被害婦人的女兒特別感謝警方查獲嫌犯、協助母親走出陰霾，曾欲送禮答謝但被婉拒，後來再透過新北市議員陳家琪服務處引介，今天帶著「雙胞胎」小吃點心到蘆洲警分局慰勞，表達感謝之意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言