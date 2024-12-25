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基隆正濱漁港現解纜繩怪客 涉嫌男稱喝醉失態

中央社／ 鈺基隆25日電

基隆正濱漁港近日出現解纜繩怪客，船主反映造成漁船受損，經警方訪談後，涉嫌的林姓男子稱喝醉無聊才會解開纜繩，目前尚無船主提告，是否涉及毀損罪，尚待警方釐清。

民眾昨天在臉書（Facebook）社團「基隆人日常」發文指出，正濱漁港彩虹屋旁，近期有一名阿伯會去解開漁船纜繩，造成漁船毀損，無法出海討生計，希望市民及相關單位幫忙，揪出這名阿伯。

一名印尼移工表示，這名阿伯會把漁船纜繩拉掉，他看見後向阿伯大喊「阿伯，你幹麼」制止，後來阿伯走回來將纜繩繫上，據他了解，阿伯當天共解開4艘漁船纜繩。

經警方調閱監視器後，發現是林男（64歲）所為。警方前往訪談，林男稱13日上午9時許因喝醉無聊才會解開纜繩，他與船主沒有仇恨。

警方指出，目前尚未接獲船主報案，正積極聯繫船主，是否涉及毀損罪嫌尚待釐清。

基隆 正濱漁港 監視器

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