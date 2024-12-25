劣質私菸鎖定低價市場 台南查緝隊：每包價差約50元

海巡署偵防分署台南查緝隊等上月在嘉義縣水上鄉山區查獲私菸工廠，查扣捲煙及製菸機具等約5萬5748包，台南查緝隊指出，這類私劣菸品通常銷售全台的夜市攤販、檳榔攤、傳統雜貨店等，又以主要以勞動階層為主，尤其是外籍移工，而且每包價差約40至50元。

台南查緝隊指出，不肖業者為牟取暴利，利用劣質菸葉下腳料並選擇隱密不易發覺的偏僻農舍、山區或廠房設立地下私菸工廠，販售內容物成分不明及在衛生環境髒亂生產的劣質私菸，鎖定低價市場販售，以賺取高額的不法利益。

事實上，這類劣質菸品與一般市售菸品，不光在外觀、品質均有明顯差異，特別是在售價上相對低廉許多。

台南查緝隊表示，這類私劣菸品通常銷售全台的夜市攤販、檳榔攤、傳統雜貨店等，又以主要以勞動階層為主，尤其是外籍移工。台南查緝隊說，每包價差約40至50元。

據指出，因市場需求且有利可圖，海巡署等相關單位在全台各地查獲私菸工廠案件不斷，不肖業者鋌而走險，利用劣質菸葉下腳料製造劣質私菸。

有民眾說，曾在路旁檳榔攤買到私菸，與市售菸品口感完全不同，價格便宜許多，但買過一次，察覺有異，以後就不敢買了。