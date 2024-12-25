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77歲翁雨中迷途被誤認小偷 警欲載返家遭拒稱怕被抓去關

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

台北市77歲楊男前天（23日）與妻子至板橋耶誕城逛市集時不慎走失，不料楊男竟走到附近民宅拿出鑰匙要開門，民眾以為是小偷立即報警。板橋警方到場發現楊男原來是失智，經多方聯繫後終於通知楊男妻子，讓夫妻倆順利團圓平安返家。

據了解，板橋警方前天下午3時許接獲民眾報案，表示有1名老翁在他家門口徘徊許久，之後還拿出鑰匙試圖開啟鄰居的門，形跡可疑疑似為竊賊。板橋派出所警員趕抵現場，經詢問這名老翁是住在台北市萬華區的楊姓男子，但楊男卻表示自己住附近，堅持要自行步行返家。

警員陪同楊男在附近沿路搜尋，始終無法找到楊男描述的住處，且附近居民均表示不認識此人，警員遂確認楊男為走失的失智患者。警方經多方嘗試後終於聯繫上楊男的妻子，楊妻表示兩人當天中午曾至板橋耶誕城逛市集並用餐，不料稍不注意丈夫便失去蹤影，她已尋找多時未果。

因當時正在下雨警方欲帶楊男先回派出所安置，不料楊男看到警車後卻堅稱自己沒有走失，且擔心坐上警車會被「抓去關」拒絕配合，警方只好陪楊男在雨中等待，當其他警員開警車載楊妻前來會合時，楊男此時竟大聲斥責妻子為何坐警車，是不是犯了錯，讓現場處理的警員哭笑不得。因楊男堅持不願接受警方載送，最終警方協助聯絡計程車，安排老夫妻安全返家。楊男的妻子表示，自丈夫失智後，溝通變得極為困難，對警方的耐心與協助深表感謝。

警方聯繫上楊男妻子前來會合。記者黃子騰／翻攝
警方聯繫上楊男妻子前來會合。記者黃子騰／翻攝
楊男堅持不願搭乘警車，警方只好幫他叫計程車載返家。記者黃子騰／翻攝
楊男堅持不願搭乘警車，警方只好幫他叫計程車載返家。記者黃子騰／翻攝

失智 警車 鑰匙

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