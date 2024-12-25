77歲翁雨中迷途被誤認小偷 警欲載返家遭拒稱怕被抓去關

台北市77歲楊男前天（23日）與妻子至板橋耶誕城逛市集時不慎走失，不料楊男竟走到附近民宅拿出鑰匙要開門，民眾以為是小偷立即報警。板橋警方到場發現楊男原來是失智，經多方聯繫後終於通知楊男妻子，讓夫妻倆順利團圓平安返家。

據了解，板橋警方前天下午3時許接獲民眾報案，表示有1名老翁在他家門口徘徊許久，之後還拿出鑰匙試圖開啟鄰居的門，形跡可疑疑似為竊賊。板橋派出所警員趕抵現場，經詢問這名老翁是住在台北市萬華區的楊姓男子，但楊男卻表示自己住附近，堅持要自行步行返家。

警員陪同楊男在附近沿路搜尋，始終無法找到楊男描述的住處，且附近居民均表示不認識此人，警員遂確認楊男為走失的失智患者。警方經多方嘗試後終於聯繫上楊男的妻子，楊妻表示兩人當天中午曾至板橋耶誕城逛市集並用餐，不料稍不注意丈夫便失去蹤影，她已尋找多時未果。